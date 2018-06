Porque las noticias nos buscan...

La Crónica de Chihuahua

18 de junio, 07:28 am

Miguel Ángel Casique

Porque las noticias nos buscan... CUESTIONAN PETROMANSIÓN. ATACAN BOTS AL INE. HAZAÑA DE MÉXICO, LE GANA A ALEMANIA. Muy buenos días tengas en este lunes 18 de junio. ¿Qué es lo que encontramos en las portadas de los diarios nacionales. En los tres medios periódicos más importantes encontramos temas diferentes y particulares: Reforma que habla sobre la adquisición de una mansión en Acapulco por parte del líder del sindicato petrolero; Milenio, Inaudito reguero de restos en Insurgentes y El Universal, que en la CDMX, 8 de cada 10 candidatos no declaran bienes. La Razón, El Heraldo y La Crónica, hablan de que México ganó a Alemania en su primer partido en el Mundial que se realiza en Rusia; los tres diarios lo reportan como «Histórico», «¡Hazaña!» y un «¿No que no?»

En otras temáticas que encontramos están la nota fuerte de La Jornada, que habla de que en 28 meses, hay casi 24 mil atracos a transportistas; Excélsior, que bots atacan al INE y 24 Horas habla de El New´s Divine a 10 años. Mientras que El Economista y El Financiero dicen que hay alerta roja ante riesgo de guerra comercial.

Sobre el primer tema vemos como en Reforma se dice que legisladores de Oposición y académicos reprocharon la adquisición de una mansión en Acapulco por parte del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero, y acusaron complicidad de José Antonio Meade. Reforma reveló ayer cómo el dirigente adquirió una residencia con vista a la bahía de Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. Las críticas también fueron expuestas por distintos usuarios en redes sociales.

Por su parte Milenio Diario, tema que también recoge el Unomásuno, y así ambos señalan que en un hecho inédito para Ciudad de México, ayer fueron esparcidos los restos de al menos dos personas sobre la avenida Insurgentes Norte, al cruce con Ricardo Flores Magón, en la colonia Nonoalco Tlatelolco. Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública fueron advertidos a las 5:20 de la madrugada que sobre avenida Insurgentes estaban las partes humanas y una manta con un presunto narcomensaje colgada en uno de los puentes de la zona.

En el gran diario de México, El Universal, se dice que en la Ciudad de México, a dos semanas de las elecciones del 1 de julio, ocho de cada 10 candidatos a cargos locales de representación popular están en la opacidad, porque no han transparentado su información curricular, patrimonial ni propuestas en la plataforma Voto Informado, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De 842 candidatos que están considerados en la plataforma, El Universal detectó que sólo 165 han subido su información, equivalente a 19.5%; es decir, sólo una quinta parte de los contendientes.

Y uno tema del que no se puede dejar de hablar y que lo traen en su portada los diarios La Razón, El Heraldo y La Crónica, pero también todos los demás medios aunque como nota secundaria o con una fotografía que resalta y destaca en sus portadas, es sobre que México, en su primer partido, ganó a Alemania. Estos diarios califican como una ¡Hazaña de México!, luego de que la Selección Mexicana de Futbol propinó el golpe más sonoro de su historia en las Copas del Mundo, al imponerse 1-0 al campeón mundial Alemania.

Mientras tanto La Jornada dice que son asaltados 28 transportistas al día y señala que los criminales dedicados al robo de transporte de carga operan en grupos de cinco a nueve integrantes armados y se desplazan en dos o tres vehículos. En Excélsior se habla de que la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral (INE) registra 500 mil ataques cibernéticos al mes. Pese a ello, Jorge Torres Antuñano, titular de dicha área, dijo que las capas de seguridad del INE no han sido afectadas y las elecciones del próximo 1 de julio están garantizadas.

En las dos revistas más destacadas, Proceso y Buzos de la Noticia, se habla de lo siguiente. En Buzos titula su tema fuerte como «De rabioso opositor a conciliador amoroso»; en su trabajo dice que en la etapa final de las campañas políticas para la elección presidencia del 1 de julio, los candidatos, Obrador, Meade y Anaya, modificaron sus proyectos de gobierno para el sexenio 2018-2024 a gin de ajustarlos al modelo económico neoliberal. Con estos ajustes pretenden ganarse la confianza y el apoyo de los grandes empresarios mexicanos y granjearse las simpatías de las corporaciones trasnacionales extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Buzos aborda nuevamente al forma enquistada en que ha venido evolucionando el discurso de los contendientes, en particular del de AMLO, que ahora ostenta una actitud conciliadora con esa «mafia del poder» contra la que tanto ha despotricado.

Proceso llega con un titular «La Batalla por el segundo lugar». Así en tres reportajes, pero en el principal, señaló que el PAN ya se alista para ser oposición y dice que aun no tienen lugar la jornada electoral del 1 de julio y algunos militantes del PAN se preparan ya para convertir a ese partido en «la oposición» e incluso hablan de una refundación del instituto político. Por su parte en un trabajo sobre el candidato priista, se dice que no todo es culpa del candidato... pues medio año de propaganda, molones de pesos en spots y en campañas negras contra sus adversarios, etc. no le han alcanzado al candidato más que para rebasar los llamados candidatos independientes.

Así los titulares de este día: Reforma. Cuestionan petromansión; Milenio. Inaudito reguero de restos en Insurgentes; Universal. CDMX: 8 de cada 10 candidatos no declaran bienes; La Jornada. En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas; Excélsior. Atacan bots al INE; 24 Horas. El New’s Divine, 10 años después: sólo hay uno en la cárcel; La Razón. ¿No que no?; El Heraldo. Histórico. #SíSePudo; Crónica. ¡Hazaña de México!; Unomásuno. En Cdmx riegan descuartizados; El Día. Ineptitud y corruptelas, sello en Miguel Hidalgo; El Economista. Alerta roja, ante riesgo de guerra comercial; El Financiero. Arrancan China y EU guerra comercial.

Entre las cinco notas secundarias que encontramos en las portadas de este día tenemos:

1. A dos años, el sistema penal aún es débil.

2. Demuelen 53 de 88 edificios en la CDMX.

3. Presentarán demanda de juicio electoral contra Graco.

4. Intensificarán Meade, Anaya y AMLO sus campañas.

5. Gobiernos estatales han desviado 185 mil millones.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Reforma. Cuestionan petromansión. Legisladores de Oposición y académicos reprocharon la adquisición de una mansión en Acapulco por parte del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y acusaron complicidad de José Antonio Meade, de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal). Reforma reveló ayer cómo el dirigente adquirió una residencia con vista a la bahía de Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares.

Las críticas también fueron expuestas por distintos usuarios en redes sociales. El diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynez lamentó que la corrupción del dirigente petrolero sea solapada por el grupo político de Meade. «Todos los mexicanos sabemos del estilo de vida que lleva Romero Deschamps. No tiene un estilo de vida austero que se explique por el servicio público. Nadie de los que estamos en el servicio público debería de tener derecho a una casa así», indicó.

Milenio. Inaudito reguero de restos en Insurgentes. En un hecho inédito para Ciudad de México, ayer fueron esparcidos los restos de al menos dos personas sobre la avenida Insurgentes Norte, al cruce con Ricardo Flores Magón, en la colonia Nonoalco Tlatelolco. Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública fueron advertidos a las 5:20 de la madrugada que sobre avenida Insurgentes estaban las partes humanas.

Al llegar los uniformados hallaron varios fragmentos de los cuerpos y una manta con un presunto narcomensaje colgada en uno de los puentes de la zona. La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Universal. CDMX: 8 de cada 10 candidatos no declaran bienes. A dos semanas de las elecciones del 1 de julio, ocho de cada 10 candidatos a cargos locales de representación popular están en la opacidad, porque no han transparentado su información curricular, patrimonial ni propuestas en la plataforma Voto Informado, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De 842 candidatos que están considerados en la plataforma, EL UNIVERSAL detectó que sólo 165 han subido su información, equivalente a 19.5%; es decir, sólo una quinta parte de los contendientes. El partido con más perfiles difundidos es Nueva Alianza, con 53; seguido de la coalición Morena-PT-PES, con 38; el Frente (PRD-PAN-MC), con 25, y el Partido Verde, con 24; los que menos han transparentado son el Humanista, con sólo tres perfiles, y el PRI, con 13. En tanto que nueve de 13 candidatos independientes ya cumplieron.

La Jornada. En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas. Son asaltados 28 transportistas al día Con violencia, 78% de los incidentes DENNIS A. GARCÍA Los criminales dedicados al robo de transporte de carga operan en grupos de cinco a nueve integrantes armados y se desplazan en dos o tres vehículos. Ubican a la posible víctima, esperan a que la carretera tenga poco aforo y cierran el paso a un tráiler con un tractocamión.

Someten al conductor, colocan un bloqueador de señal para evitar el rastreo satelital y se llevan la unidad a un predio. En seguida descargan la mercancía: electrodomésticos, alimentos, material de construcción, ropa, bebidas. El chofer puede ser secuestrado durante el tiempo que dura el robo o bien lo dejan sobre un punto de la carretera, según un reporte de investigación de la Policía Federal.

Excélsior. Atacan bots al INE. La Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral (INE) registra 500 mil ataques cibernéticos al mes. Pese a ello, Jorge Torres Antuñano, titular de dicha área, dijo que las capas de seguridad del INE no han sido afectadas y las elecciones del próximo 1 de julio están garantizadas. El más común es el Ataque de denegación de servicio (DDoS), que se da cuando una cantidad considerable de sistemas o robots (bots) agrede a un objetivo, provocando la denegación del servicio a los usuarios reales.

Registros del INE indican que entre enero de 2016 y octubre de 2017, hubo 154 mil 323 diferentes ataques y que los principales países desde donde se realizaron las agresiones fueron México y Estados Unidos. El Instituto Nacional Electoral (INE) sufre 500 mil ataques cibernéticos al mes. pero pese a ello las elecciones y el desarrollo de la jornada comicial están garantizados, afirmó Jorge Torres Antuñano, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

24 Horas. El New’s Divine, 10 años después: sólo hay uno en la cárcel. Por el operativo que costó la vida a 12 personas, en 2008, sólo se encuentra detenido el dueño de la discoteca; el jefe policiaco que lo encabezó está libre. Los padres de algunas de las víctimas acusan a Francisco Chíguil, candidato morenista a la alcaldía de la GAM, como uno de los responsables CDMX.

Pendientes. Padres de sobrevivientes y fallecidos en el operativo fallido en la discoteca aseguran que falta lo más importante: la detención de Guillermo Zayas, ex mando dela policía capitalina que dirigió dicha acción en la que murieron 12 personas. Casi han pasado 10 años desde el operativo realizado en el “Divine”. Así se le conocía a la discoteca ubicada en Eduardo Molina, la colonia Nueva Atzacoalco, donde murieron 12 personas el 20 de junio de 2008.

La Razón. ¿No que no?. Miles abarrotan plazas para celebrar el triunfo en ciudades como Tijuana, Mérida, Guadalajara, Xalapa, Monterrey, Toluca, Tuxtla Gutiérrez; en el Ángel de la Independencia, tras varias horas de festejo, se suscitan desmanes por el consumo excesivo de alcohol; no hubo detenidos. La histórica victoria que la selección mexicana de futbol consiguió en su debut mundialista ante Alemania, desató la euforia y entusiasmo de los aficionados, quienes paralizaron al país para celebrar este logro en las principales plazas, monumentos y restaurantes a lo largo del territorio nacional. A los festejos se sumó la clase política, como el Presidente Enrique Peña, quien a través de su cuenta de Twitter felicitó al Tri por este éxito: “Confirmado: México compite y gana frente a los mejores del mundo. ¡Muchas Felicidades a @miseleccionmx! ¡Gran partido!”. Aunque se registraron algunos incidentes hubo saldo blanco.

El Heraldo. Histórico. El triunfo de la Selección Mexicana de futbol sobre Alemania comenzó con una concentración de 75 mil personas en el zócalo capitalino y terminó más de seis horas después con una fiesta en el Ángel de la Independencia, donde el consumo de alcohol se desbordó y generó un enfrentamiento entre policías y aficionados que dejó como saldo tres detenidos.

¡Hazaña de México! personas de todos los sectores sociales: extranjeros, citadinos provenientes de zonas populares y residenciales, hasta un moderno Juan Escutia, de nombre Kevin, a quien el triunfo le dio el valor de trepar al semáforo frente al monumento y desde lo alto incitó a la gente a vitorear a la Selección. Para no ser detenido por la policía –que ya lo aguardaba bajo la señal vial–, los aficionados le dijeron que se lanzara un clavado a la multitud que amortiguó su caída.

Crónica. ¡Hazaña de México!. La Selección Mexicana de Futbol propinó el golpe más sonoro de su historia en las Copas del Mundo, al imponerse 1-0 al campeón mundial Alemania con tanto que fue una joya de combinación, iniciada por Carlos Vela, quien conectó con el Chicharito Hernández, que a su vez cedió al Chucky Lozano, quien hizo su diablura venciendo a Manuel Neuer.

Si queríamos razones para que el Mundial de Rusia valiera la pena, y que las decenas de miles de mexicanos que hicieron el viaje hasta estas tierras se sintieran retribuidos, pues ya pasó todo y en el mismísimo debut del Tri, que con un gol de Hirving Lozano quien cerró una jugada iniciada por Carlos Vela y continuada por Javier Hernández en uno de los múltiples contragolpes que tuvo México ante el campeón del mundo, Alemania, selló el improbable destino del cuadro mexicano en el majestuoso Estadio Luzhniki, atiborrado en sus 82 mil localidades, las más, por aficionados mexicanos.

Unomásuno. En Cdmx riegan descuartizados. Los cuerpos de dos personas fueron hallados sobre un puente en Tlatelolco; junto a los restos humanos, había una narcomanta, cuyo mensaje los vincula al crimen organizado.

Los hechos se dieron en la esquina Avenida Insurgentes y Flores Magón, de la colonia Nonoalco Tlatelolco, perteneciente a la delegación Cuauhtémoc. Allí, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de restos humanos, por lo que los elementos de la Policía capitalina se trasladaron al sitio para confirmar la información, encontrando los cuerpos de dos personas del sexo masculino. Los oficiales acordonaron y resguardaron el área, en espera de la llegada de los petitos especializados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las diligencias correspondientes.

El Día. Ineptitud y corruptelas, sello en Miguel Hidalgo. La administración de Xóchitl Gálvez es considerada una de las peores en la historia de la demarcación, heredando a los siguientes funcionarios un largo historial de ineptitud y corrupción, además de la presencia de funcionarios de dudosa reputación como Arne Aus den Ruthen Haag; sobre Adolfo Arenas, director general de servicios jurídicos y de gobierno recaen infinidad de quejas, mismas que deja sin solución; José David Rodríguez Lara, nuevo delegado, brilla por su ausencia.

El Economista. Alerta roja, ante riesgo de guerra comercial. ESTADOS UNIDOS y China tienen tres semanas para evitar el inicio de lo que podría ser una guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció oficialmente el viernes que impondrá, en dos etapas, aranceles de 25% a las importaciones de productos chinos con un valor de 50,000 millones de dólares, la primera de las cuales inicia el 6 de julio.

Unos minutos después de esa comunicación, China replicó que impondrá medidas de represalia contra Estados Unidos con un impacto similar y emitió un recordatorio de que los aranceles anularán los acuerdos previamente negociados bilateralmente sobre el comercio. La aplicación de las tarifas se realizará en dos etapas: en la primera se gravará la importación de 818 productos, principalmente del sector tecnológico y entrarán en vigor a partir del 6 de julio, mientras que la aplicación de aranceles a 284 productos adicionales dependerá de los resultados de audiencias públicas y el asesoramiento de los comités comerciales apropiados.

El Financiero. Arrancan China y EU guerra comercial. El presidente Donald Trump anunció aranceles a importaciones por 50 mil millones de dólares de productos chinos y horas después Beijing repondió. EU presentó una lista de 800 productos con gravámenes de hasta 25 por ciento, los cuales impondrá a partir del 6 de julio. China informó que respondería con la misma “escala y fuerza” y sancionaría 659 productos estadounidenses a los que gravaría con 25 por ciento.

De esta forma, EU trataría de frenar el avance industria de China; en tanto que la nación asiática perjudicaría los commodities o materias primas de EU. Ayer, en la apertura de los mercados asiáticos, el peso mexicano respondió a la tensión entre EU y China de forma moderada.

