La Crónica de Chihuahua

18 de septiembre, 08:30 am

Porque las noticias nos buscan… CRECEN ACTOS DE CORRUPCIÓN DE PARTIDOS. Muy buenos días tengas en este lunes 18 de septiembre. Hoy en al menos siete diarios nacionales, -Excélsior, La Jornada, El Sol de México, 24 Horas, Crónica, El Día y El Financiero-, hablan de un mismo tema y es el relacionado con el informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera. El primer diario dice que al rendir su Quinto Informe de Gobierno en la ALDF, Miguel Ángel Mancera hizo un llamado a superar el debate de las izquierdas y derechas para privilegiar la construcción de un México justo e incluyente, Mancera dijo que lo que ha hecho en cinco años deja testimonio de su deseo por lograr un cambio verdadero en México. La Jornada dice que el gobierno de la CDMX corrigió errores del pasado (sic); El Sol que gobierno de Mancera no actúa por un cálculo político, mientras que 24 Horas y El Financiero señalan que el V informe de Mancera fue con sabor a “Frente”.

En el resto de los diarios vemos información como la que trae El Universal al señalar que de acuerdo a la FEPADE crecen actos de corrupción de partidos políticos “en los últimos tres años han aumentado los casos de corrupción relacionados con comicios que han sido cometidos por los nueve partidos políticos con registro nacional”; El Reforma trae un tema propio y señala que la PGR investiga la riqueza de Lozoya y por otro lado Milenio dice que Sonora, Chiapas y Oaxaca malgastan más recursos, esto de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública.

El Heraldo da espacio a un tema poblano que en la semana anterior se subió a tema nacional y es el relacionado con el asesinato de la joven Mara por un taxista de Cabify y señala el diario que el servicio es potencialmente peligroso; también sobre el tema habla La Razón y señala que el taxista asesino estuvo en prisión por robar y aún así la empresa lo hizo su chofer.

Así vemos los titulares este día: Reforma, Investiga la PGR riqueza de Lozoya; Milenio, Malgastan Sonora, Chiapas y Oaxaca más recursos: SFP; El Universal, Crecen actos de corrupción de partidos: FEPADE; Excélsior, “Mi proyecto de país, basado en la CDMX; La Jornada, Mancera: Corrigió mi gobierno muchos errores del pasado; El Sol de México, No actúo por un cálculo político, dice Mancera; El Heraldo, Cabify: nuestro servicio, potencialmente peligroso; La Razón, Asesino de Mara estuvo en prisión por robar… y Cabify lo hizo su chofer; 24 Horas, Mancera alinea a los partidos del Frente Ciudadano; Crónica, Mil policías más y base a 10 mil empleados: MAM; El Día, Cinco años de hechos; Unomasuno, Militares contra… “Narco-militares”; El Financiero, De Mancera V Informe con “sabor” a Frente y El Economista, La Ley Fintech no reconocerá al bitcoin.

Entre las cinco notas secundarias más relevantes que encontramos en las portadas de este día tenemos:

1. Indigna al país muerte de Mara. Marchas en 11 entidades Nota de Reforma y Jornada

2. Estiman en 8 millones venta ilegal de medicinas. Nota de Reforma.

3. Censan 2,646 escuelas dañas en el sureste: Nuño. Nota de Milenio.

4. Se traba la Cámara por la pugna electoral: Ramírez Marín

5. En el 2018 se eliminarán 6,260 plazas y crearán 3,857. Nota de Economista.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Reforma. Investiga la PGR riqueza de Lozoya. La Procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros de 2012 a 2016 del ex director de Pemex por la investigación del caso Odebrecht Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial a partir de su ingreso al servicio público.

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.

Milenio. Malgastan Sonora, Chiapas y Oaxaca más recursos: SFP. En lo que va del sexenio, Sonora, Oaxaca y Chiapas destacan por ser los estados que más dinero han reintegrado a la Tesorería de la Federación debido a que hicieron mal uso de esos recursos federales, de acuerdo con el informe 2017 de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Entre 2013 y 2017, Sonora ha regresado a las arcas federales 752.7 millones de pesos; Oaxaca, 530 millones, y Chiapas, 494 millones. En el documento se hace recuento de los montos que han sido recuperados por la dependencia por ser “recursos y rendimientos financieros no comprometidos o no devengados según la normativa aplicable; falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; recursos destinados a fines distintos a los autorizados, así como pagos en exceso”.

Universal. Crecen actos de corrupción de partidos: FEPADE. De acuerdo con un informe de la PGR, elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en los últimos tres años han aumentado los casos de corrupción relacionados con comicios que han sido cometidos por los nueve partidos políticos con registro nacional. Del 1 de enero de 2014 hasta agosto de 20171a FEPADE registró 8 mil 843 expedientes por conductas ilegales, de los cuales 11.44% (mil 12 expedientes) están relacionados directamente con casos de corrupción, y de las cuales se desprenden 171 averiguaciones previas.

El informe, del que El Universal tiene copia, señala que el PRI encabeza la lista con 327 expedientes; PAN, 134; PRD, 76; Morena, 47; PVEM, 30; MC, 11; PES y Panal, cuatro cada uno, y tres el PT. Partidos locales e independientes también han recurrido a estas prácticas.

Excélsior. “Proyecto de país, basado en la CDMX”. «Vamos por un proyecto de nación» Al rendir su Quinto Informe de Gobierno en la ALDF, Miguel Ángel Mancera hizo un llamado a superar el debate de las izquierdas y derechas para privilegiar la construcción de un México justo e incluyente El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo durante su Quinto Informe de labores que lo que ha hecho en cinco años deja testimonio de su deseo por lograr un cambio verdadero en México.

“Estoy convencido de que este es el camino, de que esta es la manera en la que vamos a transformar un proyecto de ciudad en un verdadero proyecto de nación, en el que todos tienen cabida, de que esta es la vía hacia el progreso y hacia la construcción de un México justo, incluyente y próspero para ésta y las generaciones por venir”, expresó el mandatario capitalino.

Jornada. Mancera: corrigió mi gobierno muchos errores del pasado. Rindió su quinto Informe de gobierno El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que transformar el proyecto de ciudad que ha encabezado en los pasados cinco años, en un “verdadero proyecto de nación” es la vía para la construcción de un México justo, incluyente y próspero.

Al rendir lo que al parecer fue su último Informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa (ALDF), dejó en claro: “Mi vocación de servicio no se agota con gobernar la capital del país, “mi convicción es la política ciudadana, mi compromiso es la democracia participativa; sin compromisos oscuros, sin mirar al pasado, sin ataduras ideológicas o cadenas en el pensamiento”.

El Sol de México. No actúo por un cálculo político, dice Mancera. Este gobierno es de hechos, no de palabras insistió el jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera Espinosa. Al presentar su Quinto Informe, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que cada decisión que toma es en beneficio de los ciudadanos y no lo hace por «cálculos políticos».

Estuvo arropado por el Frente Ciudadano por México. Asistieron a la sesión los dirigentes nacionales del PRD y del PAN, Alejandra Banales y Ricardo Anaya, así como el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Heraldo. Cabify: nuestro servicio, potencialmente peligroso. La empresa de taxis privados Cabify falló en sus controles de selección de conductores y se lava las manos en el caso de Mara Fernanda Castilla, la joven asesinada por uno de sus presuntos choferes en Puebla.

En sus políticas y condiciones de uso, esta empresa de origen español admite que su servicio es potencialmente peligroso. Advierte que el usuario «puede exponerse a un transporte potencialmente peligroso, dañino, perjudicial y que dicha actividad la realiza bajo su propio riesgo y responsabilidad».

La Razón. Asesino de Mara estuvo en prisión por robar… y Cabify lo hizo su chofer. Autoridades descubren su pasado al cotejar archivos criminales con su nombre; triangulación de los celulares permite ubicar dónde estaba el cuerpo de Mara. A pesar de contar con antecedentes penales, la empresa de taxis privados Cabify, en Puebla, permitió que Ricardo Díaz formara parte de su lista de choferes, a los que califica como “seguros” y “elegidos uno a uno con la formación necesaria”.

Ya con ese trabajo, este hombre condujo el auto en el que llevó a la joven Mara Fernanda, abusó sexualmente de ella, la asesinó y luego abandonó su cuerpo al fondo de un barranco, en un paraje solitario de Xonacatepec.

24 Horas. Mancera alinea a los partidos del Frente Ciudadano. l jefe de Gobierno dijo que este tipo de ilícitos se redujo 48% con respecto a 2016. También anunció que en diciembre estarán renovadas las 22 mil videocámaras de la CDMX.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, rindió su Quinto Informe de Gobierno ante el pleno de la Asamblea Legislativa del DF. Afín al naciente Frente Ciudadano por México (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano), todas las bancadas, a excepción del partido Morena, dieron su aprobación a la administración del político. Dicho bloque se hizo presente en el recinto legislativo.

La Crónica. Mil policías más y base a 10 mil empleados: MAM. El jefe de Gobierno indicó en su informe que hasta el momento son 5 años de hechos y no de cálculos políticos. Afirmó que el trabajo que realizó en la CDMX podría convertirse en “un proyecto de nación”.

Miguel Ángel Mancera, mandatario capitalino, presentó ayer a los legisladores su Quinto Informe de Gobierno en el que prometió que en lo que resta de su administración basificará a 10 mil trabajadores y, en cuanto al tema de seguridad, incorporará a mil policías en las tareas de vigilancia. Durante su intervención en el recinto de Donceles, Mancera indicó que hasta el momento son cinco años de hechos, no de cálculos políticos.

El Día. Cinco años de hechos. El mandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que en su gestión se habla de “hechos y no cálculo político. En presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong recordó que a cinco años de estar al frente de una de las metrópolis más importantes y pujantes del mundo, el esfuerzo ha permitido encontrar una definición propia a la ciudad. Durante su V Informe de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Unomasuno. Militares contra... “Narco-Militares”. Un cruento enfrentamiento entre militares y sicarios se registró sobre la carretera Teloloapan- San Antonio Acachautlan, cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban un recorrido de vigilancia, en el que fueron agredidos por presuntos delincuentes.

El enfrentamiento dejó como saldo nueve muertos, entre ellos un militar. De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron sobre la carretera Teloloapan-San Antonio Acachautlan, muy cerca de la comunidad Pachivia, que pertenece al municipio de Teloloapan, cuando los militares realizaban un recorrido de vigilancia por la zona y fueron agredidos con disparos de armas de fuego por presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en esa zona de Guerrero.

El Financiero. Da Mancera V Informe con «sabor» a Frente. Miguel Ángel Mancera ayer se propuso como la opción para el Frente. En su V Informe de Gobierno, el jefe de Gobierno de la CDMX dijo que su vocación de servicio no se agota con el término de ningún encargo. «Mi compromiso es con la democracia participativa, sin compromisos oscuros, sin mirar al pasado, sin ataduras ideológicas o cadenas en el pensamiento, sin dogmas, ni rencores...», dijo el mandatario.

El Frente Amplio Democrático lo ’’arropó’’. Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado estuvieron presentes en el evento. Además, las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM, Trabajo-Nueva Alianza-Partido Humanista en la ALDF, alertaron sobre el riesgo de que Morena llegue a gobernar la ciudad. Estuvo acompañado por el titular de la Segob y diversos gobernadores.

El Economista. La Ley Fintech no reconocerá al bitcoin. Si una persona piensa comprar o vender un bitcoin en el país, lo primero que tendrá que saber es que este tipo de activo virtual no es una moneda de curso legal y no está respaldado por el gobierno federal ni por el Banco de México.

Asimismo, tendrá que conocer la volatilidad de dicho activo y los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraudes inherentes a éste, pues así lo establece el último borrador de la Ley de Tecnología Financiera, el cual se prevé que se presente en los próximos días en el Congreso de la Unión.

Miguel Ángel Casique

Oficina de Comunicación Social

Movimiento Antorchista Nacional

