Por voluntad del pueblo de México, Antorcha existe: Luis Enrique López Carreón

**Para el festejo de 45 Aniversario en Michoacán el próximo 25 de agosto en el estadio Venustiano Carranza, en Morelia, participará el Regional Occidente que conforman los estados de Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Jalisco.

23 de agosto, 17:28 pm

Por: Leslie Núñez

El Movimiento Antorchista Nacional celebrará su segundo festejo de 45 Aniversario en Michoacán el próximo 25 de agosto en punto de las 7 de la mañana en el estadio Venustiano Carranza, de la ciudad de Morelia.

Para este festejo participará el Regional Occidente que conforma a los estados de Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Jalisco.

Luis Enrique López Carreón, dirigente de Colima dio detalles sobre este gran evento y habló sobre la importancia del antorchismo en el estado.

¿Qué significa para usted como dirigente estos 45 años del Movimiento Antorchista?

Estos 45 años significan una reafirmación de los principios que mueven a todo dirigente cuando se trata de defender a las clases sociales más desfavorecidas. Siempre tenemos la idea de que lo que estamos haciendo todos los activistas, todos los sacrificios a los que nos sometemos en la lucha, y lo que significa dirigir a los más pobres; pensamos que todo eso debe haber algún resultado, éxito o triunfo, y llegar a 45 años con todas estas dificultades, le viene uno a reafirmar el entusiasmo, la decisión y sobre todo la alegría de servir a la gente más pobre de México, eso significa para mí el 45 Aniversario de Antorcha.

¿Hace cuánto tiempo el antorchismo llegó a Colima y con qué fin?

Llegó Antorcha hace 31 años, sobre todo en presencia de los campesinos de la parte alta del municipio de Manzanillo, concretamente en Canoas, por un problema agrario. Jalisco fue quien encabezó para resolver problemas de este tipo, logramos en aquel entonces resolver con mucho éxito esta problemática y con eso fue promoviéndose el trabajo de la organización en el resto de las comunidades hasta llegar a la capital del estado donde se trabajó sobre todo con los problemas de la vivienda.

Esto ha sido lo que el Movimiento Antorchista ha venido encabezando a lo largo de su existencia y ahora ya existe en los diez municipios del estado y con una presencia muy importante.

¿Cuáles han sido las principales problemáticas a las que se han tenido que enfrentar estos años?

Como en todos lados el enemigo principal es la pobreza, obviamente es una generalidad, pero la pobreza crece, disminuye o se agrava, dependiendo de los gobiernos que muchas veces no se preocupan por erradicar los males sociales que componen la pobreza y con ello se tienden a convertir en una especie de obstáculo, Antorcha no es enemigo de los gobiernos, sino de la pobreza.

En el estado nos hemos tenido que enfrentar con algunos gobiernos que no resuelven las necesidades justificadas de la gente en materia de vivienda, especialmente en la formación de colonias populares, con algunos gobiernos municipales y sobre todo del estado, que no ven la necesidad que padecen los campesinos; en materia educativa no hay escuelas, las que existen no son suficientes, a veces faltan maestros, entonces tenemos que hacer uso de la presión política consagrada en la constitución para hacerlos entender.

Al ser un estado pequeño, ¿cómo es el trabajo que se hace en el estado y les es más fácil el organizar a la gente?

Es igual de complicado, si lo medimos desde el lado de visitar las comunidades, obviamente sí es más fácil el acceso a todo el estado, los 10 municipios están relativamente juntos y puede uno visitarlos.

La complicación es política, es un estado, y como en cualquiera hay fuerzas políticas que ya tienen mucho arraigo entre la gente, pero además controlan los poderes, eso se da también aquí en Colima. Hay grupos y poderes como el judicial o legislativo, que ya consideran su parcela a cierto municipio, y a todo esto tenemos que enfrentar, igual que en cualquier estado que es grande; esas dificultades solo pueden ser atendidas desde el punto de vista político, conociendo bien cómo funciona la política, la economía.

Yo considero que aunque es un estado pequeño tiene las mismas dificultades que tiene un estado grande, las fuerzas políticas principales, por ejemplo las del Gobierno Federal, sí tienen mucho control sobre el estado porque es un gobierno pequeño.

Esencialmente con este tipo de gobierno nos hemos tenido que enfrentar, pero como en todo México, el enemigo a vencer ha sido la pobreza de la gente lacerante.

Al preguntarle de su asistencia al evento del 45 Aniversario de Antorcha en Morelia, Michoacán, López Carrión hizo énfasis que en Colima tienen una membresía de 20 mil 300 antorchistas, pero quienes representarán al estado en esta concentración, será un contingente de cinco mil antorchistas.

“La gente que seleccionamos obviamente no es todo el antorchismo que existe en la entidad, pero como no los podemos llevar a todos, llevamos a los más aguerridos, entusiastas y trabajadores, que conforman el contingente. Tenemos ya lista de esa gente, solo estamos en los detalles del transporte”.

¿Cómo se han preparado los colimenses para este evento?

En primer lugar, nuestra actividad económica para poder reunir recursos para el pago del transporte, hicimos una rifa de dinero, cada antorchista hizo el compromiso de ayudar o adquiriendo un boleto y eso es algo que todavía estamos recuperando.

La otra tiene que ver con la propaganda, hemos estado haciendo volanteo masivo, pintas en muchas bardas de la capital y las comunidades, perifoneo en las comunidades para que se enteren de la salida, estamos elaborando las banderas para ese día, ya que son nuestro símbolo que utilizamos en cada evento. Estamos trabajando arduamente, mandamos a hacer lonas que se están repartiendo en las comunidades, estamos dándole promoción en la prensa escrita en medios locales, en radio tenemos varias entrevistas que vamos a atender en el transcurso de esta semana, todo esto con el propósito de que en todo el estado se sepa que Antorcha va a celebrar su 45 Aniversario.

¿Con estos festejos, el antorchismo busca dar un mensaje al pueblo de México?, destacando que en los últimos meses han recibido ataques por parte de Presidente de la República.

Desde luego, no pudiéramos nosotros atraerlo del ambiente político en el que existe, nuestro aniversario se da en un ambiente muy superficial, en una guerra sucia contra Antorcha por parte del Presidente.

Hemos recibido muchos ataques de la misma presidencia de la República, tratando de denostar la labor y logros que hemos tenido en 45 años, esos son ataques totalmente infundados, porque no ha podido probar absolutamente nada de eso, porque si tuvieran manera de hacerlo ya lo hubieran hecho.

En este ambiente no podemos decir que no tendrá connotación, es un grito de protesta, de reclamo hacia el Gobierno Federal, trata de decirle a nuestros detractores que Antorcha está más viva que nunca.

Por voluntad del pueblo de México, Antorcha existe y no solo existe, su acción está ganando muchas simpatías entre las clases trabajadoras y nos comienzan a ver como una política más, como una gran alternativa e incluso gobierno.

Nosotros le decimos al pueblo de México que Antorcha ya tiene el tamaño y no solo eso, sino que tiene la claridad porque tenemos a un hombre con mucha claridad y estudioso de la economía, él nos ha guiado correctamente con su sabiduría y con nuestra dirección nacional, a un programa de gobierno que se simplifica con 4 ejes fundamentales: el crecimiento económico, una política fiscal progresiva, la generación de empleos y un aumento del gasto público para acabar con las carencias en educación, vivienda y servicios.

Aún tendríamos que establecer los mecanismos para crear un partido político, pero tenemos lo esencial y este evento dice claramente el tamaño que nosotros tenemos.

¿Cómo influyen estos 45 años de lucha en Colima?

Concretamente en Colima ha despertado mucha admiración y asombro por parte de los políticos tradicionales que siempre han regenerado las estructuras del gobierno del estado, en el sentido de que somos una organización relativamente muy joven y nuestra capacidad de movilización la vamos a poner a prueba ahora. Es muy difícil que alguna fuerza política o partido haya movilizado tanta gente, lo que nosotros vamos hacer con recursos propios y con voluntad misma de la gente.

Por todo esto, la opinión pública esta cordialmente invitada a los festejos, el aniversario es del Movimiento Antorchista, pero puede ir cualquiera a disfrutar de nuestro banquete cultural, pueden ir a escuchar las magníficas reflexiones políticas que hará ese día nuestro líder nacional Ing. Aquiles Córdova Morán, mismo del que sus opiniones son referencia para muchos políticos que quieran saber cómo funciona el país. Pueden ir para que se convenzan que en Antorcha somos una alternativa política.

Esta concentración, será loa segunda de seis que el antorchismno realizará a lo largo y ancho del país, culminando con un magno evento en noviembre en el Zócalo capitalino.

