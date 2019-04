Por supuesto engaño en Facebook, asesinaron a madre e hija en Ecatepec

**“…después al platicar con El Crush lo vi que no tenía remordimiento y me dijo: ni pepe, eran ellas o nosotros sabes que nos amenazaron y se pasaron…”, aseguró El Charly.

La Crónica de Chihuahua

28 de abril, 19:00 pm

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aprehendió a tres jóvenes acusados de asesinar a Angélica “N”, de 41 años, y a su hija Karla “N”, de 16 años, quienes el pasado 20 de abril asistieron a un baile en la zona del ’Parque del Triángulo’, en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec.

De acuerdo con los testimonios de los presuntos responsables, el crimen derivó porque uno de ellos fue supuestamente engañado a través de un perfil falso en Facebook.

MILENIO tuvo acceso a las entrevistas realizadas a Brian “N”, El Crush; Cristian Yahir “N”, El Charly; y Cristrian Omar “N”, El Ulises, quienes señalaron que el delito fue cometido porque la persona que se hacía llamar Fernanda “N” en la red social era Angélica.

Brian manifestó que en junio de 2018 conoció a través de Facebook a una mujer llamada Fernanda, y al pasar los días le pidió su número telefónico, por lo que hablaron en varias ocasiones, iniciando así una “relación virtual”. Ella, relató Brian, le dijo que vivía en Tecámac, que era hija de familia y que sus padres no la dejaban salir porque la tenían muy controlada.

Después de varios meses, agregó el sospechoso, recibió un mensaje de una mujer llamada Mayte “N”, quien le advirtió que el perfil de Fernanda era falso, e incluso le envió el link del perfil de Angélica. El presunto responsable señaló que confrontó a Fernanda sobre el mensaje que recibió, pero ella respondió que “no era cierto”. La comunicación se suspendió por algunos días. “…después volvimos a comunicarnos por teléfono, me proporcionó ella otro número telefónico de una persona que dijo que era Daniela, nos comunicamos por ese número el cual no me lo sé, pero lo registré en mi agenda telefónica como cuñada, y continuamos la relación sentimental sólo por Facebook”.

Lo anterior, se lo contó a su amigo El Charly. El pasado 20 de abril, Brian acudió al baile en el ’Parque del Triángulo’, donde se encontró con El Charly y otras personas, con quienes empezó a beber. Según Brian, durante el baile El Charly identificó a Angélica y expresó: “vamos a darles un corregendo”. Cerca de la medianoche, Brian aseguró que tuvieron contacto con la madre e hija cuando se saludaron y empezaron a convivir. “…ya eran como la una de la mañana, me dice El Charly que acompañáramos a las tres chicas a tomar el taxi, yo le dije primero que no, me insistió y le dije vamos, fuimos caminando hacia la avenida le hicimos la parada a un taxi se subió sólo la chava de las muletas o bastones y se fue ella, regresamos hacia el sonido…”

Más tarde, se dirigieron a una tienda que se encuentra a unas calles del parque, en la colonia Laguna de Chiconautla, en Ecatepec. Al ir atravesando por un lote baldío, de acuerdo con Brian, su amigo El Charly preguntó a las dos mujeres: “ustedes no conocen a Fernanda y a Evelin”. Brian dijo que ellas se sorprendieron y entonces apretó el cuello de Angélica, mientras que El Charly y El Ulises atacaron a Karla. A las dos las apuñalaron.

En el lugar del crimen, Brian perdió una esclava que usaba en su mano derecha. El presunto asesino abundó que al día siguiente El Charly le comentó que iba “ir al velorio a ver cómo estaban las cosas y a darles el pésame a la familia”. Por su parte, El Charly indicó que tras el crimen cada quien se fue a su casa y se llevaron los teléfonos de las víctimas. “…después al platicar con El Crush lo vi que no tenía remordimiento y me dijo: ni pepe, eran ellas o nosotros sabes que nos amenazaron y se pasaron…”, aseguró El Charly.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---