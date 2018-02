¿Por qué colapsó el Imperio maya?

La Crónica de Chihuahua

13 de febrero, 15:38 pm

Un grupo de arqueólogos ha desarrollado una cronología de alta precisión que arroja nueva luz acerca de las razones principales que derivaron en el colapso de la civilización maya, informa el portal de la Universidad de Arizona.

Durante mucho tiempo, los arqueólogos han ignorado qué causó exactamente lo que se conoce como el colapso maya clásico en el siglo IX d. C., cuando muchas de las ciudades de la civilización antigua fueron abandonadas.

Las investigaciones más recientes han revelado que los mayas también habían experimentado un hecho similar anterior en el siglo II d. C., ahora denominado colapso preclásico, del que se conoce aún menos.

El arqueólogo de la Universidad de Arizona Takeshi Inomata y sus colegas, en un nuevo artículo que se publicará en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (Proceedings of the National Academy of Sciences), sugieren que ambos colapsos siguieron trayectorias similares, con múltiples oleadas de inestabilidad social, guerras y crisis políticas que condujeron a la caída de varias urbes grandes.

Los hallazgos se basan en una cronología muy refinada desarrollada por Inomata y sus colegas, quienes han utilizado el método de datación por radiocarbono, que utiliza el isótopo para determinar la edad de los materiales que contienen carbono hasta unos 50.000 años, desde el sitio arqueológico de Ceibal, en Guatemala, donde el equipo ha trabajado durante más de una década.

Empleando los datos de radiocarbono y de cerámicas y excavaciones arqueológicas, los investigadores pudieron establecer una cronología muy precisa que determina cuándo aumentaron y disminuyeron en Ceibal el tamaño de la población y el ritmo de construcción de edificios.

Si bien los hallazgos pueden no resolver el misterio de por qué exactamente ocurrieron los colapsos mayas, son un paso importante hacia una mejor comprensión de cómo llegaron a suceder.

