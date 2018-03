¿Por qué Colombia quiere quitarle tres ceros a su moneda?

**En Colombia existen billetes de 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 pesos, un rango aproximado de entre 35 dólares a 7 centavos de dólar.

(CNN Español) - Al igual que ya lo hicieron Argentina en 1991, y México y Brasil en 1994, Colombia quiere eliminar algunos ceros de su moneda.

Por ello, el Gobierno de Colombia presentará a mediados de marzo una propuesta ante el Congreso para eliminar tres ceros de sus billetes y monedas. La idea fue iniciativa del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

La propuesta de Martínez tiene como fin devaluar el dinero acumulado que tienen escondido los grupos criminales.

“Para que los pesos viejos pierdan poder circulatorio, o sea, dejen de ser moneda. Y si dejan de ser moneda se van a quedar encaletados (escondidos)”, les dijo a periodistas el fiscal Martínez la semana pasada durante el congreso de Asobancaria.

Colombia cambió recientemente su familia de billetes. Los de arriba tienen la palabra ’Mil’ y los nuevos tendrían la palabra «nuevos pesos» en su lugar. (Crédito: Banco de la República)

La propuesta fue respaldada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para quien la medida ayudará a identificar dinero producto de actividades ilícitas.

“Que esto también sirva para identificar esos dineros mál habidos que están ‘encaletados’ y que tendrán que salir y en ese momento decomisados”, les dijo Cárdenas a periodistas este lunes.

El presidente Juan Manuel Santos explicó que esta es una posibilidad que el Gobierno y el Banco de la República han contemplado desde 2015. El proyecto se presentará al Congreso en los próximos días.

“Con el Banco de la República acordamos que cuando a inflación volviera a estar dentro de la franja, nosotros podríamos presentar el proyecto. El proyecto se va a presentar el próximo 16 de marzo, está listo”, dijo Santos este lunes en una entrevista radial.

Santiago Castro, director de Asobancaria dijo que la medida podría ser un golpe certero para los recursos de actividades ilícitas.

«Eso sí pone en aprietos a las organizaciones criminales, a las disidencias, al ELN, a las bacrim (bandas criminales), a todos los corruptos de este país que han encajetado sus ganancias producto del narcotráfico, de múltiples actividades criminales», le dijo Castro a periodistas este lunes.

En Colombia existen billetes de 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 pesos, un rango aproximado de entre 35 dólares a 0,7 centavos de dólar.

En 2016, el país puso en circulación la nueva familia de billetes y, según Cárdenas, desde entonces el país se empezó a preparar para esta transición.

Los billetes de la nueva familia tienen impresa la palabra mil en vez de usar los ceros.

En caso de que se apruebe esta propuesta en el Congreso, el nuevo valor de los billetes será de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 nuevos pesos.

Las monedas también serían modificadas y su valor se expresaría en centavos, así: la moneda de 1.000 pesos sería un peso; la de 500 se volvería 50 centavos; 200 pesos se volverán 20 centavos; 100 pesos, 10 centavos; 50 pesos, 5 centavos, y la unidad mínima, 10 pesos, será 1 centavo.

¿Es necesario el cambio?

Para el ministro de Hacienda, el cambio de la divisa les facilitará la vida a los colombianos.

“Va a ser más sencilla la contabilidad de las empresas, va a ser más simple la impresión de listas de precios, de menús, y ahora que tenemos más turistas extranjeros, pues va a habilitar el cambio de monedas”, dijo Cárdenas a periodistas este sábado.

Pero Jorge Enrique Rodríguez, director de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre de Bogotá, considera que se trata de un cambio innecesario, que aunque no le quitará el poder adquisitivo a los colombianos, sí podrá significar confusiones a los colombianos de a pie.

“Quitarle tres ceros al peso colombiano, en mi concepto, no va a significara nada porque no va a afectar la economía, sin embargo sí va a incurrir en una confusión al usuario, a los agentes económicos, sobre todo aquellos que no manejan grandes cifras: el tendero del barrio, el taxista. Los pequeños agentes económicos”, le dijo Rodríguez a CNN en Español.

«Yo creo que no vale la pena cambiarla, estamos bien así», puntualizó.

Según Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, el costo total para este cambio sería de 400.000 millones de pesos (unos 140 millones de dólares), es decir el 0,4% del PIB.

Echavarría aseguró que las condiciones macroeconómicas para el país son estables y que el cambio “facilita las transacciones, el registro contable y equipara la unidad monetaria con estándares internacionales”.

El periodo de transición oportuno para Echavarría sería para 2020, “dado que en ese año habrá terminado el reemplazo de los billetes de la antigua por la nueva familia”.

Esta no es la primera vez que se habla en Colombia de eliminar los ceros a su moneda. Al menos cuatro iniciativas similares para eliminar los “miles” por “nuevo peso” no han sido fueron exitosas desde 1993, según un documento sobre costos y beneficios de la situación monetaria en Colombia, publicado por el Banco de la República.

