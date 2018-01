Por frío intenso, suspenden clases en cinco delegaciones de CDMX

**Señalan que ven a la administración como operadora política del partido afín, más no para atender los problemas de los xalapeños.

15:00 pm

**Gerardo Villegas, ex director de Administración, y Antonio Tarín, ex integrante del Comité de Adquisiciones, hacen una denuncia acerca de que han sido extorsionados a cambio de que no reciban más cargos en su contra.