Policías y amenazas para solicitantes de vivienda digna en Valladolid

**El grupo se vio cercado por patrullas de la policía municipal, estatal y federal, como si en el lugar se encontraran peligrosos delincuentes, nada más grotesco e indignante.

La Crónica de Chihuahua

17 de julio, 13:49 pm

Yucatán.- Como cada 15 días, ayer un grupo de aproximadamente 800 solicitantes de terrenos para vivienda de la ciudad de Valladolid, todos de escasos recursos económicos, encabezados por su representante municipal Antonio Dzul Dzul y Aleida Ramírez Huerta, representante estatal del Movimiento Antorchista, se dieron cita en un predio ubicado sobre la carretera federal a la altura de la bodega de la empresa Coca Cola, con el propósito de tomar acuerdos sobre el rumbo y los tiempos de sus gestiones para obtener dichos lotes.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes, de manera intempestiva hizo acto de presencia quien dijo llamarse Pablo Enrique García Sánchez, militar retirado, ostentándose como propietario de un terreno cercano al lugar en el que se reunieron los solicitantes y a los que acusó de “invasores”, motivo por el cual estaba la policía presente para “salvaguardar” sus tierras, toda vez que había interpuesto por una demanda judicial. En ese momento el grupo se vio cercado por patrullas de la policía municipal, estatal y federal, como si en el lugar se encontraran peligrosos delincuentes, nada más grotesco e indignante.

Y todavía para sorpresa de los presentes llegó también a este lugar el C. Arnolfo Ruíz Pérez, quien dijo ser policía estatal de investigación, a comunicar que existe una demanda en contra de don Manuel Pech Y Cohuo, hombre respetable de 62 años de edad, activista antorchista vallisoletano; desde este momento responsabilizamos de cualquier agresión a la integridad física de nuestro compañero y de los antorchistas vallisoletanos, a las personas arriba mencionadas y reiteramos nuestra firme convicción de luchar junto al grupo de solicitantes de terrenos, puesto que es una demanda justa e inaplazable, al mismo tiempo hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales a que intervengan en la pronta solución de esta demanda, no permitiremos que se nos amenace y amedrente con la policía o por cualquier otro medio o vía.

Nuestra lucha es legal y la realizamos dentro del marco jurídico que nuestra Constitución Política nos brinda. No somos invasores, no somos delincuentes, y defenderemos con todos los medios legales a nuestro alcance, el derecho estipulado en el artículo 4° de la Carta Magna que dice “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. No pedimos más pero nada menos a las autoridades.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---