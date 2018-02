Policía de Perú reprime protesta por polémica ley laboral

**Los efectivos policiales asediaron a los estudiantes e intentaron dispersarlos, lanzando gas lacrimógeno en su contra, alegando que la movilización no contaba con el permiso del Ministerio del Interior.

27 de febrero, 12:00 pm

La polémica ley del esclavo juvenil, que obliga a jóvenes trabajar tres años para empresas sin remuneraciones ni vacaciones, ha llevado nuevamente a cientos de peruanos a salir a las calles. La movilización del viernes en Lima (capital) fue reprimida por la Policía con gas lacrimógeno.

En esta jornada de protesta los estudiantes de universidades e institutos públicos y privados de este país latinoamericano portaban carteles y pancartas en las que se leía: “Somos estudiantes, no esclavos”, “No a la ley de la esclavitud juvenil” y “Que los congresistas trabajen 3 años sin sueldo y que ganen experiencia”.

Los manifestantes pretendían marchar desde la Plaza San Martín, en el centro de la capital peruana, hacia la sede del Congreso para exigir la derogación de la ley fujimorista, que ya aprobó el ente legislativo. La Policía, no obstante, les negó el paso con mano dura.

Los estudiantes no obstante, permanecieron unidos en su reclamo y por momentos rompieron el cordón policial, según recoge el diario local Trome.

Los peruanos marchan contra la ley del esclavo juvenil en Lima (capital), 23 de febrero de 2018.

La polémica iniciativa legislativa, presentada por la congresista de Fuerza Popular, Rosa María Bartra, y aprobada recientemente por la Comisión Permanente del Congreso, implementa un régimen denominado “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”.

Esta modalidad, para jóvenes con estudios técnicos, no podrá exceder las 448 horas, distribuidas en un periodo máximo de 3 años y las labores del estudiante no deberán ser mayores a las 4 horas diarias y 20 horas semanales. Pero la crítica viene porque no recibirán subvención económica alguna por su labor. La iniciativa, no obstante, ha provocado varias movilizaciones callejeras desde el año pasado.

