Plenistas atienden reunión ordinaria; transformar al país, la meta de Antorcha

20 de marzo, 17:32 pm

Chihuahua, Chih.- Comités y plenos del Movimiento Antorchista en la capital del estado, integrantes del Seccional Centro (Aquiles Serdán, Aldama y Chihuahua), se reunieron este domingo y atendieron la conferencia “La Importancia del Crecimiento de la Organización”; durante la reunión fue reafirmado el objetivo de Antorcha: transformar al país.

El responsable del trabajo en Aquiles Serdán y miembro del Comité Estatal, Noel González Jiménez, estuvo a cargo de disertar sobre este tema replicado en cada colonia, municipio y estado del país, la organización de la gente para poder realizar el proyecto de gobierno que plantea Antorcha y así cambiar la dura realidad del país, económica y social; organizados en el Movimiento Antorchista, los mexicanos tienen una oportunidad verdadera de cambiar esa dura realidad, por una más digna, más justa.

Por eso sostiene en cada una de estas reuniones que el cambio necesario, del que están convencidos la gran mayoría de los mexicanos, es preciso y debe ser a través del sistema democrático que nos rige, pero no por los partidos que actualmente existen, sino por uno del pueblo, de ese pueblo pobre y oprimido, eso es lo que como parte del pueblo, ofrece Antorcha: representar a los mexicanos en el gobierno.

“En Antorcha le decimos a la gente la realidad de las cosas, la realidad de todos; insistimos en la importancia de que nos informemos como pueblo de esa realidad, que nos eduquemos, para que conociendo su realidad se ponga a luchar para transformarla. Antorcha en toda esta trayectoria de lucha, 43 años, ha tenido logros importantes que demuestran su lealtad para el pueblo mexicano; junto con los demás sectores, de estudiantes, de los profesionistas, con ustedes, debemos formar la vanguardia que transforme para aplicar el modelo de gobierno que propone Antorcha”, indicó Jiménez González.

Antorcha está segura que lo que propone puede cambiar para bien al país, un gobierno guiado por representantes del pueblo, honrados, bien guiados y comprometidos, un gobierno que se base en garantizar más empleo y mejor, salarios justos, cobro equitativo de los impuestos y una inversión del gasto social dirigida a los sectores más pobres de México.

Actualmente lo que sucede es todo lo contrario: el desempleo aumenta junto con la delincuencia, pues muchos pobres se agregan a las filas del crimen para sobrevivir, e igualmente el comercio informal aumenta y así la manera en que es satanizado por más que sea una forma de ganarse la vida, al no convenir a los intereses de los grandes corporativos; la canasta básica encarece y los sueldos no se equiparan al alto costo de la vida hoy en día; la carga de los impuestos está sobre los hombros de los obreros, de los campesinos, los trabajadores informales, de cualquiera que se las arregle para vivir con el mínimo, sobre los más pobres, mientras que corporativos nacionales y trasnacionales pagan cantidades ínfimas, el sistema impositivo está a su favor; y la inversión del gasto social, o no existe o es mínima, prueba de ello son las luchas de años que encabezan antorchistas para que haya agua en sus colonias, pavimento, luz eléctrica, escuelas, o en que hay obra pública cuando hay intereses electorales de por medio, y aun así, sigue siendo mínima.

La propuesta de gobierno de Antorcha está basada en la realidad, indicó González Jiménez, y ha sido incluso probada ya a nivel municipal en los gobiernos que encabeza esta organización en el centro, norte y sur del país, y por eso afirma que un gobierno del pueblo no sólo es necesario, sino que es posible; “falta un paso más para que esto se haga realidad, es fundamental que Antorcha crezca, que Antorcha avance, que nos multipliquemos, que apliquemos el 1 por 1 por 1. No vamos a engañarlos ni mucho menos, para acabar con la pobreza no se trata de votar por tal o cual partido, así no vamos a acabar con la pobreza, esa es una mentira, ni votando por López Obrador se va a acabar la pobreza porque no es un problema de partidos, no es un problema de quién llegue al poder”.

“La pobreza es originada por una estructura social que no funciona y entonces, para acabarla, necesitamos cambiar por una estructura mejor, y por eso compañeros, es fundamental avanzar, ustedes como líderes de sus grupos, como los compañeros más avanzados, con más claridad sobre lo que hay que hacer para cambiar al país, deben guiar al resto de sus compañeros”. Asimismo, durante esta reunión plenaria los asistentes también convivieron durante la tradicional kermesse realizada por los antorchistas del municipio de Chihuahua, así como presenciaron cuadros culturales de poesía y danza.

