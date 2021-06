Pinto mi raya de MC; me deslindo respetuosamente’: Colosio, alcalde electo de Monterrey

**Colosio Riojas indicó que ganó los comicios bajo las siglas de MC; sin embargo, ya no son tiempos electorales. Y si te vi, ya ni te conozco.

La Crónica de Chihuahua

28 de junio, 20:40 pm

Monterrey, NL.- Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo en Monterrey, Nuevo León, se deslindó de Movimiento Ciudadano (MC), partido político que lo llevó al poder tras las elecciones intermedias del 6 de junio.

A través de un video difundido en redes sociales, Colosio Riojas dijo en entrevista que ya no es candidato, por lo que asume su responsabilidad como presidente municipal de la ciudadanía en el estado del norte.

“Movimiento Ciudadano fue una plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a MC, al contrario, yo me deslindo respetuosamente o pinto mi raya”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que ganó los comicios bajo las siglas de MC; sin embargo, ya no son tiempos electorales por lo que ya no es una competencia.

El hijo del excandidato Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado en las elecciones de 1994, arrasó en las pasadas votaciones.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Colosio Riojas obtuvo 229 mil 655 votos el domingo, un equivalente al 47.4294 por ciento, con lo cual aventajó por mucho a sus contrincantes.

En un lejano segundo lugar se posicionó el candidato Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez de la coalición PRI-PRD quien ganó 151 mil 807 votos, un 31.3519 por ciento.