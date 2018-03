Piden egresados acceso al registro para exámenes de oposición

**Ex alumnos recién egresados de la UACJ y Universidad Pedagógica Nacional denuciaron que nos los dejan concursar en examen de oposición para aspirar a plazas docentes en escuelas públicas.

La Crónica de Chihuahua

23 de marzo, 14:00 pm

El Diario

Ciudad Juárez, Chih.- Egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upenech) denunciaron ayer el impedimento de su registro para realizar el examen de oposición que les dé acceso a una plaza como maestros en escuelas públicas el próximo ciclo escolar.

“No nos quieren dejar concursar para presentar el examen de oposición para primaria, nos dicen que sólo hay seis plazas para preescolar, para todo el estado, y para secundaria en el área de Formación Cívica y Ética”, explicó Gisel Puentes, egresada de la Licenciatura de Educación de la UACJ.

Indicó que al menos unos 200 estudiantes han estado en esa situación desde el lunes, y que hasta ayer, un día antes de la fecha límite del registro, la situación todavía no se solucionaba.

“Nos dicen que se cambió la convocatoria. Pero solamente aquí en Chihuahua se cambió. Nos dicen que no tenemos el perfil, pero si no lo tenemos entonces ¿por qué estamos cubriendo interinatos?”, cuestionó.

Esto a razón de que alrededor de 80 egresados que se encuentran en su misma situación también están impartiendo clases en esta modalidad, en escuelas estatales y federales.

Ayer a las 2 de la tarde, decenas de aspirantes se encontraban en las instalaciones del Salón Rojo en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, buscando ejercer presión para que se les permitiera el registro.

Después con amagar el tomar las instalaciones y no permitir que nadie se registrara –pues a estudiantes de las escuelas normalistas el registro se les hacía sin problemas– se les notificó que ya podían. Pero al intentarlo, se les indicó que se había caído el sistema.

Ellos expresaron que están molestos con el Servicios Profesional Docente, porque cada año cambian las convocatorias y eso les dificulta estar peleando por su plaza.

“Nos dijeron que de cualquier forma participáramos, y que con eso nos ganábamos algún interinato para primarias. Pero eso de todos modos nos lo ofrecen hagamos el examen o no. Nos dicen que no somos idóneos, que nos digan por qué no lo somos”, dijo.

Hasta ayer, los egresados estaban esperando para poder hacer su registro, pues aunque por fin se había autorizado, el sistema permaneció caído.

