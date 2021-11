"Perdimos nuestro tiempo y nuestro dinero”: alumnos de la UACH

**Fue estrategia recaudatoria, vendernos el modelo de renovación: denuncian quienes se quedaron colgados y que ahora se encuentran en la incertidumbre, sin poder escoger la carrera que desean.

La Crónica de Chihuahua

10 de noviembre, 06:50 am

Francisco Córdova/

El Diario

Chihuahua, Chih.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua calificaron como una estrategia recaudatoria el modelo de renovación UACh, luego de que varios de ellos pagaran inscripciones semestrales con la esperanza de poder ingresar a la carrera de su elección a través del examen divisional, por lo que con su cancelación tienen la incertidumbre de si en realidad podrán ingresar a la carrera que desean.

Esto a través de las redes sociales de la propia universidad en donde se les informó que el modelo de renovación fue cancelado y las opciones a seguir, entre las que se les informó que la puntuación en su examen de admisión sería uno de los factores a considerar para determinar si podrán estudiar la carrera de su elección.

“La verdad esta es una situación muy injusta y de bajo criterio, soy estudiante y voy a terminar apenas mi primer semestre, pero a lo que se platicó con nosotros sólo hay posibilidad de que te quedes en la carrera que quieres por tu puntaje en el examen de admisión. A lo que voy, es que muchos entramos porque había posibilidad de que con el examen divisional te quedaras en la carrera que te gusta, por ejemplo, yo no quería estar en QBP, pero me quedé por las posibilidades que abrieron del examen divisional y posicionarme en la facultad de medicina. A lo que muchos de mis compañeros alegaron, ya que ni sus materias se pueden revalidar con las de medicina”, dijo uno de los estudiantes.

“Perdimos tiempo, ya que de un inicio muchos pudimos haber dejado eso y aplicar para otro examen de admisión, pero por parte de la UACh se nos dio esperanza”, puntualizó.

Agregó que la mayoría, aunque haya sido poco o mucho, invirtieron tanto en la ficha como en las inscripciones con respecto a lo cual también se argumentó que sí se iba hacer así “cuando menos nos recuperaran lo de la ficha y no en dinero, sino permitiéndonos hacer el examen sin que nos lo cobren, y la repuesta por parte de la UACh fue: eso no está en nuestras manos”.

El entrevistado dijo que ahora sus argumentos son:

¿Por qué no se hablo desde un inicio, si se supone que esto ya se estaba evaluando con anterioridad? ¿Por qué admitieron a más alumnado con ese modelo, si ya se habían analizado errores?

“En conclusión, siento que esto fue más una estrategia comercial; con eso de que tienen deudas pretenden que muchos vuelvan a pagar la ficha; que aquellos que ya llevan lo de un año vuelvan a invertir en inscripción, porque -sabemos- la última vez, da la casualidad, que la mayoría se quedó”, opinó la alumna Katherina González.

“Dicen que el estudiante no se verá afectado pero no sé en qué sentido. También tenía la esperanza de pasar aquellos exámenes para ingresar a mi carrera, pero ahora lo veo difícil. ¿Por qué nos aceptaron a todos si no quedamos entre los puntos más altos? Me hicieron perder mi tiempo y mi dinero”, condenó por su parte la alumna Fernanda Ruiz.

fcordova@diarioch.com.mx