Para crecer, necesitamos estabilidad y no inciertas aventuras electorales: Antorcha Chihuahua

**La meta de Antorcha ahora es crecer para alcanzar el poder del país, porque para acabar con la pobreza, hay que acabar con el sistema neoliberal que mata al pueblo de hambre mientras que una reducida minoría se enriquece cada vez más.

La Crónica de Chihuahua

11 de junio, 09:08 am

Chihuahua, Chih.- “Desde hace cuatro años, la meta de Antorcha ya no es sólo el agua, ya no es sólo la cancha, ya no es sólo el pavimento, la meta de Antorcha ahora es el poder del país, porque para acabar con la pobreza, es necesario acabar con el sistema neoliberal que permite que el pueblo se muera de hambre mientras que una reducida minoría se enriquece cada vez más”.

Líderes antorchistas de la zona Sur de la ciudad de Chihuahua, se reunieron este domingo para analizar la situación política en el estado de Chihuahua, a propósito del proceso electoral en curso, en una conferencia impartida por el licenciado Noel González Jiménez, miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista. ¿Qué actitud debe adoptar el antorchismo nacional ante el panorama que se presenta ante la nación?

¿Por qué apoyamos a Meade y por qué no estamos de acuerdo con López Obrador?

A nivel nacional, dijo Noel González, Antorcha está apoyando la candidatura de José Antonio Meade, a contrapelo de muchos que cuestionan y reprueban nuestra decisión porque, nos reprochan, el país ya no puede seguir en manos de la gente del mismo partido, y porque –aseguran- ahora se está formando una “nueva” fuerza política que, ellos insisten, va a terminar con todos los privilegios de la clase política.

Pero el candidato de Morena, afirmó González Jiménez, nos quiere vender la idea de que todo se deriva de la corrupción. Y su proyecto de gobierno, al menos de lengua para afuera, se reduce a “acabar con la corrupción”. Dice López Obrador que, por la vía de poner él su ejemplo personal de “honestidad”, en automático, todos los funcionarios van a dejar de robar. Es decir que, no robando él, ya no robará Manuel Bartlett, ya no robará el nieto de la maestra Elba Esther, ya no robarán Dolores Padierna ni su esposo “el señor de las ligas” René Bejarano, ni va a robar el dueño del sindicato de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, ni el ex priista, luego perredista y ahora morenista y eterno cacique de la Sierra Negra de Puebla, Miguel Barbosa, etcétera. Y que, con esa “honestidad” con la que se van a contagiar milagrosamente todos esos políticos como si se tratara de la viruela o la sarna, el país va a prosperar y todos los males sociales van a desaparecer, como por encanto.

Esta es una forma muy burda de reducir los problemas del país y sus causas, es una simplificación que, a nuestro entender, no es otra cosa que una garantía de fracaso, aseguró el conferencista.

¿Qué hacer, pues? Dijo Noel que en la actual coyuntura electoral, los antorchistas sabemos que, mientras el modelo económico no se modifique, es decir, que mientras no llegue a la Presidencia del país un antorchista con millones por delante que lo respalden, las cosas van a seguir igual. Reiteró que no se trata de que llegue un nuevo líder con un discurso como el de López Obrador, lleno de “buenas intenciones”, para que cambie mágicamente la situación en el país. Hay que saber que se mueven muchos intereses que benefician al modelo económico, fuerzas muy poderosas, no nada más de los dueños de las grandes riquezas de la nación, sino las mismas potencias imperialistas que se aprestarán a intervenir de las formas más sucias y violentas en cuanto vean amenazados sus intereses. Y la única manera de enfrentar estas fuerzas es sobreponerle otra fuerza capaz de contrarrestarlas.

Esa fuerza es el pueblo organizado; esa es la fuerza que está creando Antorcha, dijo. Es obvio que en este momento, esa fuerza no la tenemos todavía en suficiente grado, y por eso lo que nos conviene como organización y como país, es lograr una estabilidad y un entorno de paz en medio del cual podamos trabajar redobladamente para lograr la consolidación de esa fuerza política y numérica.

Por eso es que nuestro voto hoy es por José Antonio Meade, y no por inciertas aventuras a las que, por otro lado, ni siquiera nos han invitado.

Y sólo si nosotros como dirigentes somos capaces de inspirarlos a ustedes y a los integrantes de nuestros grupos, y si ustedes se proponen a cumplir con ahínco nuestro Plan nacional de crecimiento del 1x1x1, vamos a lograr esa meta, concluyó.

