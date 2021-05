Papás de niños con cáncer realizarán boteo para costear quimios

**Andrés Manuel López Obrador afirma que hay medicamentos oncológicos, por lo que Alejandra Ramírez, madre de una pequeña en remisión, lo invitó a darse una vuelta por la sala 1 del 5º piso del Hospital General Regional Número 1 del IMSS.

La Crónica de Chihuahua

29 de mayo, 12:19 pm

Venessa Rivas/

El Heraldo de Chihuahua

Fotos: Alberto Hierro

"Se apagan a la espera de quimio contra el cáncer", dice la cabeza de la nota principal de El Heraldo de Chihuahua. Denuncian falta de apoyo y medicamentos oncológicos, dicen que los están matando.

Chihuahua, Chih.- Ante la falta de medicamento oncológico, padres y madres de familia de niños con cáncer, pacientes del IMSS y Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, realizarán un boteo para recaudar fondos para adquirirlos, pues cada quimioterapia tiene un costo de 5 a 6 mil 500 pesos, aunque hay medicamentos que ascienden hasta 30 mil pesos por ciclo.

A nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que hay medicamentos oncológicos, por lo que Alejandra Ramírez, madre de una pequeña en remisión, lo invitó a darse una vuelta por la sala 1 del 5º piso del Hospital General Regional Número 1 del IMSS, para que constate cómo los niños no reciben su tratamiento debido a los faltantes que existen, lo mismo en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, donde son atendidos los beneficiarios del Insabi. En estos dos sitios hay 100 niños sin tratamientos.

Es difícil y muy complicado lidiar con la enfermedad del cáncer, pero lidiar con el desabasto es más duro, “Somos mamás que tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos y todavía estar tocando puertas para que reciban su medicamento”.

Los faltantes al día de hoy son Daunorubicina, Pemetrexed, Bortezomib, Ciclofosfamida, Vinorelbina, Bleomicina, Ifosfamida, Metrotexato, Ondasetron, Docetaxel, Rituximab y Palonosentron.

Además existen pocas piezas de Ácido folínico y Mitoxantrona.

“En esta lucha he visto a muchos niños irse, no es bonito ver a las mamás con la incertidumbre y zozobra de un cáncer y todavía batallar por el medicamento”, señaló Alejandra.

Por su parte, Mónica Padilla, de Narices Rojas, señaló que solo cuando se manifiestan les hacen caso, después los dejan a la deriva. En esta asociación son alrededor de 40 niños, pero son más de 100 los que están batallando para acceder al medicamento y la vida de sus hijos poco a poco se va apagando. A estos niños se le suman los pequeños que radican en la Sierra Tarahumara.

Hay que recordar que en el mes de febrero, las madres y padres de familia realizaron una caravana desde el Hospital Infantil de Especialidades hasta el Palacio de Gobierno, donde se plantaron en la puerta y cerraron las principales avenidas a fin de llamar la atención de los gobernantes.

Con la protesta lograron una promesa de apoyo hasta el mes de septiembre, cuando se da el relevo en el gobierno estatal, sin embargo solo fueron promesas, pues se les apoyó ese mes de febrero y marzo, pero ya en el mes de abril no les dieron nada, los niños volvieron a quedarse sin medicamento y tratamiento.

El problema del desabasto de medicamentos data desde hace 2 años, en las salas donde sus hijos reciben sus quimios, se han dado cuenta del desabasto, ya que los niños son regresados o no se les aplica porque el medicamento no llegó o no lo tienen. Las excusas son las mismas desde que no hay recursos, no hay quien lo distribuya, no hay dónde comprarlo. Hay que destacar que desde hace 2 años se cerró el contrato con Pisa farmacéutica que se encargaba del abasto. Aunque el centro de mezclas sigue funcionando no hay medicamento para hacerlas.

Son muchas las claves que faltan, incluso cuando el gobierno les apoyó tuvo que traer el medicamento de otro lado, pero solo fue Metrotexato.

En el mes de abril algunas madres de familia pudieron adquirir el medicamento que tiene un costo de 5 mil pesos con 5 pastillas para el mes, otras lograron adquirir en Guadalajara, Jalisco otro medicamento con un costo de 6 mil 500 con 21 pastillas, pero tuvieron que vender o empeñar algunas de sus pertenencias.

Hay quimioterapias que tienen un costo de entre 20 y 30 mil pesos por ciclo, la duración de los ciclos varía de acuerdo al tipo de cáncer y tratamiento, puede ser una ampolleta diaria, una cada semana por lo que es muy variable.

El panorama no es nada bueno para estos pequeños, por lo que están invitando a la ciudadanía a apoyar.

El boteo se realizará este sábado 29 de mayo de 10:00 a 16:00 horas en el crucero de la avenida División del Norte y Tecnológico. La meta es llegar a un millón de pesos, pero apenas han logrado recaudar 200 mil pesos.

Todo lo recaudado se depositara en la campaña de Narices Rojas “No hay quimios, los están matando”, ya que a través de ellos se adquieren los medicamentos y los traen a Chihuahua.

Alejandra señaló que aunque su hija quien ya está en remisión han emprendido la lucha, por lo que agradeció a las instituciones que les brindan el servicio de salud como es el HIES y el IMSS.

Sin duda esta pandemia del virus SARS CoV2 ha venido a agravar el desabasto o hacerlo más visible, por lo que las mamás de pacientes oncológicos esperan la ayuda de la ciudadanía.

“Ojalá podamos contribuir un poco con el tratamiento de nuestros hijos”.

Además de participar en el boteo pueden hacer un donativo de 100 pesos o más para los niños con cáncer de Chihuahua en la cuenta BBVA Bancomer 0110098078 clabe: 012320001100980784 Campeones de la Vida NR A.C. Referencia: Chihuahua.