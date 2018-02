Obras ponen en riesgo el humedal de San Diego de Alcalá

**Mauricio de la Maza, director de la organización Pronatura, asegura que el riesgo de que el humedal se pierda está latente, además de que está comprobado que ni la autoridad municipal ni estatal otorgó permisos para la construcción.

Chihuahua.- El humedal de San Diego de Alcalá, único en el mundo y con 5 especies acuáticas que sólo existen allí, está en grave peligro de desaparecer ante el desinterés ciudadano y la omisión de la autoridad que se “hace de la vista gorda” a pesar de la denuncia interpuesta ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que en casi ocho meses se ha negado a dar una respuesta.

Mauricio de la Maza, director de la organización Pronatura A.C. así como especialista en biología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, explica que en julio de 2017 se interpuso la denuncia correspondiente ante la Profepa debido a los trabajos de construcción que se estaban realizando y que ponían en riesgo no sólo a las especies acuáticas sino a la flora que también es única en el mundo.

“El humedal mide alrededor de 10 hectáreas y tiene 5 especies endémicas: 2 peces, 2 caracoles y una cochinilla acuática. Desde hace años, el dueño del predio tiene la intención de desarrollar un ’spa’ usando las aguas termales que históricamente se han utilizado con fines medicinales y recreativos, a lo cual no nos oponemos. En el 2008 hablamos con los dueños y les expusimos la importancia y lo delicado de los ecosistemas, no funcionó y empezaron a construir. Se aventaron a mover caminos, pasar maquinaria con el riesgo de pegarle al conducto equivocado y secar el sistema. Se metieron a barbechar y sembraron palmeras, afectando a las plantas endémicas que además de interés, son únicas”.

En julio pasado, detalla De la Maza, acudieron al lugar y ya no encontraron una de las variedades de peces, por lo que se hizo la denuncia ante la autoridad medioambiental.

“Al ver esto, tratamos de contactarnos con el delegado de la Profepa exponiéndole el problema y pusimos la denuncia formal ante lo que habíamos visto. Aportamos fotos y videos de lo que estaba sucediendo. Estuve 3 horas en la oficina del delegado y cuando terminamos, él dijo que se aplicaría la ley y el estado de derecho pero nada se hizo. Empezamos a buscar información y la respuesta siempre era que no nos podían decir nada porque había un proceso de investigación, a pesar de que nosotros pusimos la denuncia y somos coadyuvantes. Yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, soy autoridad en la materia y no estoy preguntando si hay un daño; lo estoy afirmando”.

Ante la situación, De la Maza asegura que el riesgo de que el humedal se pierda está latente, además de que han comprobado que ni la autoridad municipal ni estatal otorgó permisos para la construcción.

“Estamos en riesgo de perder el humedal, igual que sucedió en Villa Ahumada. A través de la plataforma de Transparencia solicitamos información sobre permisos para construir y ya sabemos que no existen. Se la aventaron a la libre y la Profepa nada hace, no está protegiendo el lugar”.

Sitio catalogado como patrimonio de la humanidad

De acuerdo con De la Maza, lo que ocurre en San Diego de Alcalá es ilegal a pesar de que el sitio sea un predio particular ya que, es patrimonio de la humanidad.

“Es ilegal definitivamente. Es propiedad privada pero está en la norma 059. Esto es patrimonio no sólo del municipio sino de la humanidad y tenemos la obligación de protegerlo. No se puede construir sobre un hábitat que es único y endémico a nivel mundial”.

Por el momento, dice, están a la espera de respuestas tanto de la Conagua como de la Semarnat para que digan si dieron permisos o no, aunque “en la búsqueda que hemos hecho no hay manifiesto de impacto ambiental ni permisos. Hay una omisión generalizada y si es así –que no haya permisos— hay también una responsabilidad legal”.

El especialista señala que después de la denuncia ante la Profepa y la solicitud de información respecto del avance de la misma, “básicamente nos dijeron que dejáramos de estar molestando, por lo que interpusimos un recurso de revisión, ya lo admitieron y sabemos que se va a volver a investigar. Estamos esperando pero tenemos un alto nivel de certeza que se hizo un manifiesto de impacto ambiental erróneo. Es imposible que alguien autorice una obra de esta naturaleza con un documento que diga que no hay impacto ambiental en un sitio con estas características. Sospecho que nos están dando largas con el recurso de revisión y quizá nos tendremos que ir por la vía del amparo”.

¿Cuál es la razón de las características del agua de San Diego de Alcalá?

“La sierra alrededor recibe el agua de lluvia y ésta desciende a través de las fallas en el suelo hacia las profundidades. Abajo hay lava que está en un proceso de enfriamiento que dura cientos de miles de años. El agua se calienta, busca salida y brota justamente en San Diego. Forma un domo, es decir, la misma presión del vapor empuja el suelo y crea un cerrito, y que es donde está el balneario precisamente. Las características y composición del agua permiten la existencia de las especies únicas tanto acuáticas como terrestres. Las plantas que encuentras allí son muy raras”.

