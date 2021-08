OPS critica a México por relajamiento de medidas sanitarias

**AMLO tiene fuera de control la pandemia, señala la Organización Panamericana de la Salud. Como referencia, ayer fue el día con el mayor número de infectados en el año y medio desde la llegada del Covid-19.

La Crónica de Chihuahua

12 de agosto, 05:42 am

Como una situación “compleja” calificó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en voz de Cristian Morales, representante de la OPS/OMS en México, quien afirmó que “tenemos una situación extremadamente compleja” debido a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado preocupación ni medidas para frenar la pandemia por Covid-19.

“En México tenemos una situación extremadamente compleja”, afirmó Cristian Morales, primero “porque siguen aumentando los casos de personas con Covid-19 y los fallecimientos”, pero también por el impacto económico y social de la pandemia, así como por una cierta confusión en la población respecto del mantenimiento de las medidas de sana distancia en el marco de los colores rojo y naranja del sistema de semaforización.

Y es que la administración de López Obrador no ha restringido los espacios públicos, como supermercados, mercados públicos, entre otras áreas. Además, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la capital se encuentra en semáforo naranja, cuando el gobierno federal afirmó que es en rojo. Finalmente, López Obrador dijo que apoyaba la decisión de la funcionaria.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), recordó Morales, prevé que México pasará de 11.1 a 15.9 por ciento de personas bajo la línea de extrema pobreza. Así que “esto es realmente una situación extremadamente compleja que hace aún más difícil la adherencia de la población a las medidas de salud pública que son necesarias para contener esta situación epidémica”, aseveró Morales.

El representante de la OPS/OMS recordó que hay 11millones 500 mil personas confirmadas con Covid-19 en el mundo y un poco más de 500 mil fallecimientos, la mitad de esos en la región de las Américas y también, lamentablemente, la mitad de los fallecimientos (270 mil fallecimientos al inicio de la semana).

Frente a este crecimiento de contaminación y a polémicas con relación al número real de casos de Covid-19 y defunciones relacionadas en México, el Asesor Internacional en Emergencias en Salud de la OPS, Jean-Marc Gabastou, precisó que los modelos de proyección no tienen “la precisión que se requiere para determinar o dar un dato que permita definitivamente tomar decisiones, sino orientarlas”.

“Lamentablemente, para Covid-19 no tenemos historia, entonces es muy difícil hacer proyecciones sobre algo que desconocemos, sino lo que ha sucedido en los países”, dijo Gabastou. Según el especialista de la OPS, existe un “desfase” – más de 75,000 casos sospechosos en espera de confirmación, un umbral de dos o tres periodos de incubación – que dificulta las proyecciones. Estos modelos, añadió, “van mejorándose conforme va avanzando, es cada vez más preciso, más cerca vamos de la fecha esperada de decline o estabilización de la curva”.

Los especialistas insistieron largamente sobre las medidas para evitar la transmisión en lugares públicos y de trabajo – el respeto de la sana distancia y el uso de cubrebocas adecuados, siguiendo el lema “yo me protejo y tú me proteges”, así como el cuidado particular de personas vulnerables.

Con relación al impacto de Covid-19 en la salud y bienestar de niñas, niños y adolescentes, Cristian Morales recordó que “el Covid-19 no exenta de impacto a los niños, niñas y adolescentes en términos directos, en términos de enfermarse de Covid-19”. “A la fecha del 5 de julio habían un poco más de 6 mil casos confirmados de niños, niñas y adolescentes con Covid-19; mil 741 de ellos eran niños o niñas de 0 a 5 años; mil 559 de 6 a 11 años; y 2 mil 912 de 12 a 17 años. Lamentablemente también tenemos que indicar que ha habido 109 defunciones. Entonces el Covid-19 no exenta de impacto a los niños, niñas y adolescentes”.

Morales recordó que México es el segundo país del mundo, si no el primero, con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en sus niños y niñas. “Quien dice sobrepeso y obesidad dice hipertensión, dice diabetes, dice cáncer, dice enfermedades cardiovasculares, que como hemos explicado y como ya lo sabemos todos, son condiciones que ponen aún más en riesgo a quien adquiere Covid-19. Son, entonces, procesos que hay que cuidar, la alimentación sana, la alimentación saludable, es fundamental”, afirmó.