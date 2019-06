“Nula respuesta de Sidur, muestra que Gobierno de Pavlovich está lejos del pueblo”

**Ante la nula respuesta concreta, los antorchistas se retiraron, no sin indicar que solicitaron una cita directamente con el secretario Ricardo Martínez Terrazas para conocer qué alternativas dará a las carencias de obras y servicios.

La Crónica de Chihuahua

20 de junio, 20:00 pm

Hermosillo, Son.- Hoy comprobamos que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) del Gobierno del Estado no ha hecho ningún estudio, ni proyecto, ni mucho menos alguna de las obras que le corresponden del pliego de más de 300 peticiones hechas por el Movimiento Antorchista de Sonora desde octubre pasado, informó Bernardino Domínguez Cruz, dirigente estatal de esa organización popular.

Una comisión de 100 antorchistas, maestros y estudiantes de diversas escuelas, acudió la mañana de este miércoles 19 de junio a las instalaciones de Sidur para solicitar que la dependencia informara del estado de cosas en que se encuentran sus peticiones y fue recibida por Sergio Celaya García, subsecretario de Obras Públicas, y Ernesto Pliego Perla, director general de Proyectos e Ingeniería, quienes no negaron conocer el documento petitorio, pero en resumidas cuentas indicaron que no han hecho nada, señaló Domínguez Cruz.

Ante la nula respuesta concreta, los antorchistas se retiraron, no sin indicar que solicitaron una cita directamente con el secretario Ricardo Martínez Terrazas para conocer qué alternativas dará a las carencias de obras y servicios que demanda la gente más humilde. “Es mentira que pidamos moches, simplemente exigimos que ellos construyan obras inaplazables e introduzcan servicios necesarios, pero se olvidan del pueblo”.

Bernardino Domínguez recordó a los asistentes que las peticiones se ingresaron a Gobierno de Estado en tiempo y forma, para que las solicitudes de los más pobres fueran consideradas en los planes y programas gubernamentales, pero la respuesta de hoy demuestra cuán alejado se halla dicho gobierno del pueblo pobre, pues nada se tomó en cuenta, literalmente.

“Sólo escuchamos excusas, igual a las que están dando los gobiernos por todos lados, que no hay recursos, que ya no tienen los del Ramo 23, que no les dan participaciones de la venta de petróleo, ni los federales del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), que ya no tienen del fondo minero, ni los del recurso propiamente estatal tampoco, o sea, nada de nada, para los pobres no hay nada, solo recortes y menos gasto social”, dijo Domínguez Cruz y sentenció: “En ese sentido, los pobres no encontramos ninguna diferencia entre este gobierno y los de sus partidos contrincantes: en todos lados nos dan la misma respuesta”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---