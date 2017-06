No quiero «indios» en Cabildo: secretario del Ayuntamiento de Texcoco

** «No quiero panistas, ni indios en el Cabildo y si la ley me obligara a tenerlo lo voy a tener arrinconado y callado, no hay lugar, y es mi decisión», advirtió Gordo Ramírez.

La Crónica de Chihuahua

21 de junio, 14:00 pm

Texcoco, México.- Integrantes de los Pueblos Originarios de Texcoco denunciaron discriminación por parte de Adán Gordo Ramírez, Secretario del Ayuntamiento de esta localidad.

Juan Salgado Bautista, coordinador del Círculo de la Danza del Sol, explicó que los hechos ocurrieron cuando fueron a pedir un espacio en el FARO Texcoco con la finalidad de realizar una reunión donde asistiría el diputado panista Raymundo Garza Vilchis, quien también es presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura Mexiquense.

A lo que el servidor público del Ayuntamiento de Texcoco respondió que no se reunía con panistas, ni con indios por lo que después de sus declaraciones decidieron abandonar el lugar.

«No quiero panistas, ni indios en el Cabildo y si la ley me obligará a tenerlo lo voy a tener arrinconado y callado, no hay lugar, y es mi decisión», expresó Gordo Ramírez.

Los pueblos originarios de Texcoco están buscando impulsar una ley de consulta ciudadana que faculte a los pueblos a tener un representante en el Cabildo.

Posteriormente, por intervención de la regidora Balbina Lagunas el conflicto se expuso al alcalde municipal Higinio Martínez Miranda, quien ordenó que el espacio fuera abierto a los integrantes de los pueblos.

Mientras, al Secretario lo calificaron como un ignorante de los asuntos indígenas.

Actualmente, sólo cuatro comunidades son reconocidas como pueblos originarios por lo que piden que se incluyan a 36 más para llegar a 40 y que el presupuesto llegue​ a todos los pueblos.

No es la primera vez que el ex defensor de los Derechos Humanos, Adán Gordo Ramírez, se ve envuelto en escándalos por sus declaraciones y enfrentamientos verbales con personas que no concuerdan con sus ideales.

Las últimas dos fueron con vecinos inconformes por la construcción de las casas Ara, en un primer enfrentamiento con una mujer le dijo que era una «chismosa y que estaba loca» y en una segunda ocasión a los manifestantes, en su mayoría mujeres, les arrancó sus cartulinas, les quiso arrebatar sus teléfonos celulares y las amenazó.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---