«No quieren desestabilizar, quieren vivir»: padres de niños con cáncer

**El 23 de junio, un grupo de padres se reunió con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer y el coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, y los funcionarios les dijeron que el 26 de junio llegarían los medicamentos.

Padres de niños con cáncer denunciaron que los medicamentos oncológicos que las autoridades de Salud prometieron no llegaron a hospitales el fin de semana.

“Los funcionarios representantes del gobierno de México se comprometieron a que a partir de este sábado 26 de junio llegaría medicamento proveniente de Corea del Sur, para su inmediata distribución en las instituciones donde hace hace falta y se ha denunciado desabasto”, señala la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos en un comunicado.

Agregaron que los medicamentos faltantes, como la Ciclofosfamida, se comprarían en pedidos parciales, a diferentes países y en tiempos variados “lo que impide que el esquema de tratamiento de nuestros hijos se realice de manera integral, como lo indican sus médicos tratantes”.

El pasado 23 de junio, un grupo de padres se reunió con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer y el coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Alejandro Calderón Alipi.

En la reunión, los funcionarios dijeron que el 26 de junio llegarían los medicamentos.

Los padres dijeron que no han tenido noticias sobre el retraso en la llegada de los fármacos a los hospitales.

Pidieron a médicos, padres, asociaciones y ciudadanos apoyar sus peticiones y manifestarse, dijeron que seguirán alzando la voz y realizando manifestaciones.

El pasado 15 de junio alrededor de 20 padres de niños enfermos de cáncer bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en protesta de que, aseguran, a sus hijos les faltan medicamentos.

SON GOLPES AL GOBIERNO

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró en el programa El Chamuco TV – de Canal Once, que las denuncias de desabasto de medicamentos oncológicos son “golpes” contra el gobierno.

“Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, aseguró López-Gatell.

Pues, dijo, detrás hay intereses de monopolios farmacéuticos que han operado desde el sexenio del presidente Vicente Fox y hasta con Enrique Peña Nieto.

Aseguró que “se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible (…) entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, esta mentira de que no tienen medicamentos”.

Agregó que quienes se han manifestado son “grupos fomentados” pues siempre son las mismas personas que dicen que no hay medicamentos para todos los niños con cáncer del país.