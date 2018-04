«No juegue con la muerte»: Irán responde al príncipe heredero saudita sobre una posible guerra

**Mohamed ben Salmán aseguró que sin una elevada presión política y económica sobre la nación persa, Riad y Teherán protagonizarían un conflicto bélico en la próxima década.

31 de marzo, 13:17 pm

Teherán.- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Bahram Qassemi, ha criticado fuertemente a Mohamed ben Salmán, después de que el príncipe heredero saudita en una reciente entrevista sugiriera la posibilidad de una guerra entre ambas naciones en 10 o 15 años.

«Este novato delirante, que todavía es demasiado pequeño para sus botas, o no sabe qué es la guerra, o no ha estudiado la historia, o desafortunadamente no ha hablado con una persona venerable», cita Al Jazeera a Qassemi con referencia a los medios iraníes.

Asimismo, el vocero advirtió al heredero del trono saudita, de 32 años, que «no jugara a los dados con la muerte» y pidió a los veteranos oficiales sauditas que le recordaran el destino que sufrió el exlíder iraquí Saddam Hussein después de desafiar la «determinación de la nación iraní».

(Lo que dijo en público el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán. Arabia Saudita, fue: «En los próximos 10 o 15 años podríamos entrar en guerra contra Irán»)

«La hormiga que trata de lidiar con un águila se apresura a perecer», recitó el portavoz iraní un verso de un poema del siglo XIII, tras lo cual pidió a distancia a los lingüistas persas de la familia real saudita que tradujeran el verso de manera adecuada al príncipe heredero.

La reacción de la Cancillería de Irán llega después de que Mohamed ben Salmán en una entrevista concedida al diario Wall Street Journal, publicada este jueves, llamara a la comunidad internacional a presionar a Irán económica y políticamente para evitar el peor escenario: una guerra entre Arabia Saudita e Irán que podría desatarse en la próxima década.

El príncipe saudita insistió que nuevas sanciones contra Irán «crearán más presión sobre el régimen» y aseguró que el fracaso en este ámbito probablemente lleve a «una guerra con Irán en 10-15 años».

