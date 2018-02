«Niños con discapacidad no deberían de nacer», dijo la secretaria de Educación de Quintana Roo

La Crónica de Chihuahua

20 de febrero, 10:00 am

«Los niños con discapacidad no deberian dejarlos nacer, sólo son un estorbo para la sociedad y dar apoyo es dinero desperdiciado», palabras de la titular de la SEP de Quintana Roo.

Las escuelas deben de estar libres de niños discapacitados, porque lo ideal es tener un niño bien y en buenas condiciones cognitivas, declaró la titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Quinta Roo, Marisol Alamilla Betancourt.

No deberíamos dar apoyo a niños con discapacidad, ya que más que un apoyo es un gasto que les quitamos a los niños sanos, se atrevió a decir en público. Y agregó que los pequeños con alguna malformación o discapacidad no deberían ser admitidos (no dijo que en la escuela) ¡en la sociedad! «Porque no aportan nada, sino todo lo contrario, generan un gasto al cual no le veo beneficio».

Estoy en contra de que el nacimiento de estos niños sea permitido, en primera no deberían permitir a los padres tener niños con discapacidad si no pueden solventar los gastos para que los pequeños lleven una vida digna.

Esto lo dijo el pasado 2 de febrero durante una reunión de trabajo con alumnos que buscan especializarse en educación especial para dar clases a niños y jóvenes con discapacidad.

Mediante un video que se puede consultar en YouTube, la funcionaria del gobierno de Carlos Joaquín señala que «tenemos un millón y medio de habitantes y tenemos una cantidad mínima de niños con necesidades educativas especiales y que aún se podría reducir más la cifra de dichos menores».

Lo que menos queremos nosotros en el Estado, «es tener un niño que no aportara nada en nuestra economía y que, en su defecto, nos provocara una pérdida. El sector salud es un gran aliado que se encarga de mantener un control en este caso y cada día vamos a tener menos niños con discapacidades lo que nos ayudara a elevarnos como estado».

Eso es lo que estamos buscando, y estoy segura de que muy pronto será una realidad, dijo la funcionaria (porque todavía no la corren ni le «piden su renuncia») para finalizar. Y sin una gota de sarcasmo, en serio.

