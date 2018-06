Niegan pobladores presencia de autoridades en Río Tinto; empresa no quiere responder

5 de junio, 11:00 am

Por Argelia Domínguez/

entrelineas.com.mx

Chihuahua.- Pese a que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se movilizaron diversas brigadas para atender la contingencia suscitada en la mina Río Tinto, ubicada en la comunidad Cieneguita de Oro, municipio de Urique, pobladores de la región aseguraron que aún no hay suficiente personal para garantizar el rescate de posibles víctimas.

A través de denuncias anónimas, habitantes de esta comunidad enteraron a Entre Líneas que las autoridades tomaron un tiempo considerable para llegar además de que arribaron en una cantidad mínima. Mientras que otros aseguraron que ni siquiera han podido atestiguar la presencia de los brigadistas de Protección Civil.

La preocupación estriba en que había personal en el lugar y existe la posibilidad de que muchas personas queden atrapadas.

Por otra parte, señalaron que temen que la empresa Río Tinto, que opera este yacimiento de oro y plata no se haga responsable del incidente por temor a una posible clausura o demanda por no tomar las medidas conducentes para que no se reventaran las presas de jales.

En el año 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma temporal las actividades de una minera del corporativo Río Tinto SA de CV, ubicada en el municipio de Rosario, ya trabajaba sin autorización pues no se entregó el impacto ambiental vigente emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según los reportes periodísticos, la empresa se amparaba con una autorización de impacto ambiental que le fue otorgado en el año 2008 pero siguió operando pese a que se venció la vigencia de cinco años que tenía.

De acuerdo al boletín oficial enviado por el Gobierno del Estado, el titular de la CEPC, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, encabezó el operativo en la región mediante el que se logró confirmar a dos personas heridas que ya reciben atención médica en el Seguro Social de la capital del estado.

Se aseguró también que en la zona permanece personal operativo de la CEPC, rescatistas de la Cruz Roja y los equipos médicos y de rescate de la mina de Palmarejo del municipio de Chínipas, en tanto que Ricardo de la Cruz, director de Protección Civil Nacional y Edson Vargas, director de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ofrecieron su apoyo ante la contingencia.

