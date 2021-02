Mujeres de Morena y del PAN rechazan candidatura de Félix Salgado Macedonio

**Morenistas piden "no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato" a ningún puesto de elección popular. El político guerrerense recibió el apoyo de Andrés Manuel López Obrador.

La Crónica de Chihuahua

18 de febrero, 05:39 am

Aristegui Noticias

Ciudad de México.- Mujeres de Morena y del PAN han rechazado la postulación de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

Ayer, la diputada Lorena Villavicencio difundió un posicionamiento en el que mujeres morenistas piden “no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato” de ese partido.

Este miércoles, mujeres militantes del Partido Acción Nacional manifestaron su “total rechazo a la precandidatura al gobierno del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, quien ha sido señalado persistentemente por los delitos de violación y acoso sexual“.

“Expresamos nuestra indignación ante el respaldo que, desde el Ejecutivo y el partido Morena, se ha otorgado a Salgado Macedonio a pesar de los cinco testimonios de las mujeres que lo han reconocido como su violentador”, indicaron en un comunicado.

“No dejaremos de señalar el machismo violento que ejercen tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado; al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio”, consideraron.

“Tanto el presidente de la República, como Morena utilizan discursivamente los conceptos de “ética” y “moral” como las piedras fundamentales de su forma de proceder. En los hechos se desmienten: No es ético ni moral defender la precandidatura de un presunto violador, con el argumento de que es el mejor posicionado en las encuestas. No es ético ni moral anular la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual y de género. No es ético ni moral abrir la posibilidad de que un agresor sexual, en lugar de ser investigado por las autoridades correspondientes, sea respaldado”, sostuvieron.

Y apuntaron que “el registro de Félix Salgado Macedonio como precandidato al gobierno de Guerrero conlleva la siguiente misiva: A Morena no le importa la vida de las mujeres, ni su voz, ni su acceso a la justicia”.

“En el pasado, el Ejecutivo de este país y el partido Morena han dado muestras de su absoluto desprecio por las mujeres, al eliminar las estancias infantiles y desaparecer los apoyos a los refugios de las víctimas de la violencia de género. Ahora, en los hechos, dan cuenta de que aprueban la violencia sexual”, agregaron.

Y exhortaron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero “a que lleve a cabo con exhaustividad la investigación correspondiente, respetando en todo momento las medidas procesales de los Derechos de las Víctimas citadas en la Ley General de Víctimas. Confiamos plenamente en que la investigación se realice con la finalidad de determinar la situación jurídica del hoy precandidato a la gubernatura en Guerrero por MORENA, Félix Salgado Macedonio, con la finalidad de evitar que presuntos violadores accedan a cargos de elección popular y así, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

“La precandidatura de Salgado Macedonio es alarmante: compite para gobernar un estado donde el 5 de junio del 2020 se declaró la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)”, apuntaron.

“Las mujeres que integramos Acción Nacional manifestamos nuestra confianza en que, ante la complicidad misógina que sostiene la candidatura de Salgado Macedonio, será la ciudadanía quien evite que, al frente del gobierno de un estado, se encuentre un agresor sexual”, finalizaron.

Aquí la lista de firmantes difundida por el PAN:

Adriana Aguilar Ramírez

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer

Rocío Morales Morales

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Guerrero

Gina Andrea Cruz Blackledge

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Xóchitl Gálvez Ruiz

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Minerva Hernández Ramos

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Kenia López Rabadán

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Martha Cecilia Márquez Alvarado

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Mayuli Latifa Martínez Simón

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Nadia Navarro Acevedo

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Indira de Jesús Rosales San Román

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Lilly Téllez García

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Josefina Vázquez Mota

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Audelia Esthela Villarreal Zavala

Senadora de la República de la LXIV Legislatura

Nohemí Alemán Hernández

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Ma. De Los Ángeles Ayala Díaz

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Madeleine Bonnafoux Alcaraz

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Adriana Dávila Fernández

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Antonia Natividad Díaz Jiménez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Martha Elena García Gómez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Dulce Alejandra García Morlan

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Mariana Dunvaska García Rojas

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Sylvia Violeta Garfias Cedillo

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Silvia Guadalupe Garza Galván

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Annia Sarahí Gómez Cárdenas

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Martha Elisa González Estrada

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Karen Michel González Márquez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

María De Los Ángeles Gutiérrez Valdez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

María Del Rosario Guzmán Avilés

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Ana Paola López Birlain

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Jacquelina Martínez Juárez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Lizbeth Mata Lozano

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Janet Melanie Murillo Chávez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Sarai Núñez Cerón

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Ma. Del Pilar Ortega Martínez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Cecilia Anunciación Patrón Laviada

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Sonia Rocha Acosta

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Laura Angélica Rojas Hernández

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Gloria Romero León

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Martha Estela Romo Cuéllar

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Josefina Salazar Báez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

María Liduvina Sandoval Mendoza

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Verónica María Sobrado Rodríguez

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Patricia Terrazas Baca

Diputada Federal de la LXIV legislatura

María Marcela Torres Peimbert

Diputada Federal de la LXIV legislatura

Carmina de Ávila

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Aguascalientes

Rosalba López Regalado

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Baja California

Maritza Muñoz Vargas

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Baja California Sur

Nilsa del Socorro Vázquez Santiago

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Campeche

Raquel Bravo Osuna

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Chihuahua

Catalina Caravantes Almaraz

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Chiapas

Angélica Cervantes

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Colima

Michelle Corazón

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en la Ciudad de México

Luxana Padilla Vega

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Guanajuato

Ana María Rivera Contreras

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Hidalgo

Paulina Rubio Fernández

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Jalisco

Ana Balderas

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en el Estado de México

Eréndira Castellanos Pallares

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Michoacán

Elizabeth Maldonado

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Morelos

Anel Zarina Cabrales Pérez

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Nayarit

Narcedalia Espronceda Morales

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Nuevo León

Verónica Peralta

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Oaxaca

Rosario Contreras Lara

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Puebla

Rosa del Río

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Querétaro

Nallely Rivera Palacios

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en San Luis Potosí

Giovanna Morachis Paperini

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Sinaloa

Zulma Elizabeth Galaz

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Sonora

Guadalupe Feria

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Tabasco

Leticia Meneses

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Tamaulipas

Fany Pérez Gutiérrez

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Tlaxcala

Aurora Alvizar Guerrero

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Veracruz

Elisa Valencia Heredia

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Yucatán

Laura Patricia Becerra Chiw

Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer en Zacatecas

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---