Morena orquesta campaña negra contra Antorcha en Chimalhuacán

El Movimiento Antorchista de Chimalhuacán niega rotundamente haber participado en el incidente que la noche de anteayer sufrió un militante del partido Morena de nombre Pablo Colores. Respetuosamente solicitamos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que realice las investigaciones que considere pertinentes para esclarecer el particular y, en consecuencia, finque responsabilidades legales a quien resulte culpable.

Asimismo, solicitamos tanto a la mencionada Fiscalía como al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y a los directivos de la red social Facebook México, que apliquen las sanciones legales y normativas correspondientes a cada instancia, a las personas que a través de ciertas páginas y perfiles de esa red social, sostienen una campaña permanente de agresiones y acusaciones falsas en contra de Antorcha y sus dirigentes.

Desde hace aproximadamente dos meses, más de diez páginas de Facebook -todas ligadas a militantes del partido Morena- desataron una campaña negra para desprestigiar a los dirigentes de Antorcha -miembros del Proyecto Nuevo Chimalhuacán (PNCh)-, con el claro objetivo de desprestigiarlos entre la ciudadanía dado que los procesos electorales estatal y federal están a punto de iniciar y ven venir su estrepitosa derrota. Como es práctica común de quienes acusan sin pruebas, los morenistas se protegen bajo el anonimato: sus páginas no tienen foto de perfil real, ni nombre de persona real y todas son de reciente creación.

Desde hace 33 años, Antorcha ha gestionado acciones de beneficio social para los habitantes del municipio y siempre lo hemos hecho dentro del marco de la ley. Por ello, durante todo este tiempo nadie ha podido presentar una sola prueba en contra de los supuestos delitos que dicen hemos cometido los antorchistas.

No obstante, cada tres años nuestros adversarios políticos vuelven a mentir y a calumniarnos a fin de enrarecer el clima político electoral y confundir al electorado. Mucho más ahora que López Obrador no estará en la boleta electoral y, por tanto, su derrota será inminente porque los candidatos del Proyecto Nuevo Chimalhuacán (PNCh) les llevan una enorme ventaja en lo referente a las preferencias electorales porque ni los diputados federales ni los locales, todos de filiación morenista, no han hecho nada por los chimalhuacanos y su inacción la disfrazan con ataques.

No hay duda de que por eso los morenistas recurren a las noticias falsas -mejor conocidas en redes sociales como fake news-, las cuales casi siempre enmarcan en un exagerado clima de inseguridad. En el mismo marco de acusaciones falsas se encuentra la marcha anunciada por los morenistas, la cual dicen realizarán frente a Palacio Nacional. Cabe mencionar que esa perversa estrategia de lanzar calumnias para desprestigiar al adversario, también la está aplicando Morena en el municipio de Ixtapaluca, el cual, como saben, está dirigido por una distinguida militante de Antorcha.

El derecho a la libertad de expresión no le da libertad a nadie para calumniar y difamar a ciudadanos honestos y trabajadores, ni para perturbar el orden público, como está asentado en el artículo 6º de la Constitución mexicana.

Por ello, en Antorcha nos reservamos el derecho a denunciar jurídicamente a quienes acusen sin pruebas y difamen a Antorcha o a sus militantes.

Asimismo, anunciamos públicamente que notificaremos al Instituto Electoral del Estado de México acerca de las prácticas ilegales en que incurren los militantes de Morena en contra de sus adversarios políticos, en particular en contra de los candidatos emanados del PNCh y solicitaremos que dé garantías de seguridad acerca de que en Chimalhuacán se llevará a cabo una contienda limpia, transparente y de propuestas, tal como ordenan los principios democráticos.

También solicitaremos a Facebook México que audite, y en su caso cancele, las páginas digitales que están hechas para agredir y calumniar a Antorcha y no respetan la normatividad de sostener conversaciones digitales verdaderas, propositivas y respetuosas.

