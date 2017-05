Miles de nayaritas protestan contra la insensibilidad del «Gobierno de la Gente»

**Sin embargo, de nueva cuenta, se toparon con la cerrazón, pues no hubo nadie que se dignara a atenderlos en el Palacio de Gobierno. Van a regresar cuantas veces sea necesario.

La Crónica de Chihuahua

1ro de mayo, 17:00 pm

Tepic, Nayarit.- Miles de nayaritas salieron a marchar por las principales calles de la capital nayarita para demandar al gobierno del estado que cumpla los compromisos de dotar de los servicios básicos a las comunidades más humildes. Sin embargo, de nueva cuenta, se toparon con la cerrazón y la insensibilidad de los funcionarios estatales, pues a pesar de haber permanecido a las puertas del palacio de gobierno por más de tres horas, no hubo nadie que se dignara a atenderlos.

Ante este hecho, el dirigente estatal de Antorcha en Nayarit, Héctor Hugo Villegas, recalcó que la lucha continuará todo el tiempo que sea necesario hasta que verdaderamente llegue la justicia social a todos los hogares.

El líder señaló que “la política de puertas cerradas que viene utilizando el gobierno de Roberto Sandoval afecta a miles de nayaritas que no cuentan con lo mínimo indispensable para tener una vida digna. Nuestra marcha no es el capricho de nadie, sino que es a consecuencia de una serie de incumplimientos, algunos de ellos desde hace varios años, que las diferentes Secretarías y dependencias estatales vienen teniendo con las comunidades donde realiza trabajo la organización. Es por ello que continuaremos insistiendo con todos los recursos legales y humanos que disponemos para que se cumpla la palabra empeñada y con ello puedan mejorar sus condiciones de vida los miles de nayaritas que al día de hoy no cuentan con luz eléctrica, drenaje, agua potable, entre muchas otras carencias”.

La marcha fue multitudinaria y en ella se pudieron ver colonos y campesinos de la mayor parte de los municipios del Estado, quienes, con paso firme, recorrieron las calles entonando consignas de desaprobación a este gobierno que se autonombra “el gobierno de la gente”. Mucho se prometió por parte de la autoridad estatal que se resolverían las necesidades más apremiantes de los nayaritas, pero en los hechos, ha pasado lo mismo que en las administraciones anteriores, muchas promesas y nulas respuestas al pueblo trabajador.

Pero lo cierto es que la irritación y el malestar social aumenta día con día y es por ello que la gente cada vez menos confía en esta clase política que solo quiere el poder para beneficio personal.

Finalmente Villegas Severiano hizo un llamado a todos los ahí reunidos a continuar la lucha; “debemos de continuar invitando a más gente a que se una a nosotros, a que crezca todo lo que sea posible nuestro movimiento, nuestra lucha es a más largo plazo y no debemos descansar hasta que la riqueza de este país se distribuya de una manera más equitativa entre todos los mexicanos y para ello es necesario que se cambie el modelo económico que se viene aplicando en el país y eso solo será posible cuando el pueblo trabajador tome el poder de la nación en sus manos”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---