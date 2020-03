Miles de antorchistas potosinos presentan demandas al Gobierno

**Entre las peticiones: servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificaciones, pavimentaciones, construcción de caminos y carreteras, apoyo a la vivienda, al sector salud, a la educación, al campo, y regularización de algunas colonias, entre otras.

San Luis Potosí, S.L.P.- Miles de antorchistas se concentraron a temprana hora en la plaza de San Francisco, para dar inicio a una marcha que se desplazó por las principales calles del Centro Histórico, hasta llegar a las instalaciones del Gobierno del Estado, para hacer entrega de un pliego petitorio que contiene las demandas más urgentes y sentidas de las familias potosinas.

En esta manifestación, asistieron miles de campesinos, obreros, amas de casa, maestros, estudiantes y comerciantes; provenientes de municipios de las cuatro regiones que conforman el estado, tales como Villa de Ramos, Salinas, Mexquitic de Carmona, Santo Domingo, Charcas, Venado, Moctezuma, Villa Hidalgo, Villa de Arriaga, Armadillo de los Infante, Santa María del Río, Zaragoza, Ahualulco, Ébano, Río Verde, entre otros tantos, además de algunas colonias de la zona metropolitana.

Los manifestantes fueron representados por autoridades y dirigentes del Movimiento Antorchista, encabezando la marcha se encontraban la diputada por el IV Distrito local, Patricia Silva Celis, así como Ramiro Miguel Hernández, dirigente regional del Altiplano, también se sumaron a esta manifestación los presidentes municipales antorchistas, Abraham Villa Ortega, Rubén Díaz Espinoza, Manuel López Lara, Rafael Pérez Rojas, Eurídice Meza Mendoza, Gustavo Torres Roblero y Sara Álvarez Rivera, alcaldes de Villa de Ramos, Santo Domingo, Charcas, Mexquitic de Carmona, Villa Hidalgo, Villa de Arriaga y Armadillo de los Infante, respectivamente.

Entre las peticiones se mencionaron la falta de servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificaciones, pavimentaciones, construcción de caminos y carreteras, apoyo a la vivienda, al sector salud, a la educación y al campo, también exigieron la regularización de algunas colonias, entre otras demandas. Los peticionarios alzaron la voz para dar a conocer cada una de sus solicitudes concentrándose en la Plaza de Armas y en mitin se denunció la cerrazón del gobierno federal, que dirige Andrés Manuel López Obrador.

“Los recortes presupuestales que ha realizado el presidente de la República, lejos de solucionar la difícil situación que vive el país, solo ha perjudicado a las familias mexicanas, en el caso de San Luis Potosí, los estragos se han visto reflejados en la falta de obras y servicios en las comunidades y colonias, el abandono a los enfermos, no hay medicamentos, no hay atención médica digna para los pobres, no existe el apoyo al campo, son muchos los rubros que se han visto afectados, por ello pedimos al gobierno del estado que actúe y apoye al pueblo para darle solución a las carencias de la gente”, así lo señaló la diputada Patricia Silva Celis.

Por su parte Ramiro Miguel Hernández indicó que es momento de unirse al Movimiento Antorchista, “la gente está harta de mentiras, de tener carencias de lo más básico, miles de familias potosinas no tienen servicio de agua potable ni drenaje, energía eléctrica, calles pavimentadas, tampoco tienen acceso a la salud, a la educación, en fin la lista es larga, por ello existe Antorcha, para organizar a la gente, que sepa exigir sus derechos, es necesario manifestarse para que las autoridades solucionen esta situación, si resolvieran no habría necesidad de hacer marchas ni plantones, pero lamentablemente no es así, el MA trabaja y se organiza para el bienestar del pueblo”.

Así continuó este mitin, dando paso a la presentación de los grupos culturales de la organización, presentando cuadros de baile regional, como muestra de la labor que realiza el MA en sus centros educativos. Hasta la entrega del documento de peticiones a funcionarios del gobierno del estado.

