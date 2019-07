México vive una tragedia social porque hay mucha gente en pobreza: Homero Aguirre

**El mexicano debe ser patriota y científico para evitar que el país se destruya. **Omar y Berenice, jóvenes héroes que merecen ser homenajeados.

Querétaro. - En el marco de la clausura de la Secundaria «Gral. Reforma Agraria» de la Comunidad de La Negreta, en el municipio de Corregidora, el padrino de la Generación, Homero Aguirre Enríquez, integrante del Comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista, dijo que México atraviesa problemas difíciles a pesar de que tiene muchos recursos y riqueza como los grandes países del mundo; sin embargo, aseguró que «somos un país que tiene una tragedia social que consiste en que mucha gente es pobre».

Remarcó, además, que en muchos países del mundo hay muchas cosas que ya forman parte de la civilización humana, pero en México eso no existe; «en el país no debiera haber gente que viva en casas de cartón, gente que no tenga para curar a sus hijos o gente que no tienen escuelas y que debe hacer un plantón para conseguirlas».

A los mexicanos hay que explicarles que esa tragedia se tiene que resolver y solo se logrará si la gente entiende la realidad. Asimismo, señaló que «hace algunos meses los mexicanos estaban»locos de contento«porque ahora»sí«las cosas cambiarían; pero las cosas no solamente no han cambiado, sino que han empeorado.»Cosas que eran escasas y difícil de conseguirlas ahora ya no existen; se está instalando en el país un modelo social que pretende convertir a todos los mexicanos en tarjetahabientes; construir un país no se logra con repartir dinero.«Dijo que por eso tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a levantar la voz cuando sea necesario, generando consciencia y conocimiento.»El mexicano debe ser patriota, sencillo, que declame, que cante, que baile; eso deben ser nuestros hijos porque ellos van a conducir al país y ellos evitarán que el país se destruya«.»En México hay un clima verdaderamente terrible, amenazante; eso es lo que está ocurriendo y los invitó a ser mexicanos que quieran a su país, que lo defiendan, que sean científicos porque sí hay cosas que necesitan ciencia como producir alimentos, construir edificios, construir carreteras o ir a la luna".

Finalmente, en parte de su discurso, refirió al nombre de la Generación «Jóvenes Omar y Berenice» de quienes dijo fueron unos héroes que merecen ser homenajeados, porque dieron su trabajo como estudiantes y su trabajo como jóvenes luchadores fue ejemplar.

Berenice falleció cuando tenía 23 años, nació en Huitzilan de Serdán, Puebla, donde cursó sus estudios básicos y del nivel medio superior mostrando siempre una natural inclinación hacia la declamación y el baile folklórico. Omar Abit Lugo, al morir tenía de 27 años, era originario de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, estudió en la preparatoria Felipe Bachomo de Charay, municipio de El Fuerte; desde la preparatoria destacó por su amor por la danza, su capacidad de liderazgo y su fraternidad con los humildes; era sencillo, amable, trabajador y sacrificado.

