Mayor que Las Cuarenta Casas: Cueva de Ranchería en Madera

**Varias de las habitaciones eran de dos y al menos una era de hasta tres plantas. De estas se conserva una en buen estado con sus dos pisos. El entretecho esta sostenido con troncos delgados de pino o táscate, unidos y tapados con lodo.

La Crónica de Chihuahua

31 de marzo, 14:24 pm

Madera, Chihuahua.- Se trata de un sitio impresionante, con un conjunto habitacional un poco mayor que el de Cuarenta Casas. Consta de cuando menos veintitrés habitaciones o recintos. La longitud de la cavidad es de 50 metros por casi 20 metros de fondo. La altura de su techo se encuentra entre 6 y 7 metros. Tiene orientación este-oeste.

En el frente de la cavidad hay una amplia terraza que da acceso a las habitaciones. Aquí existe la base de lo que fue un enorme granero, ahora destruido.

Varias de las habitaciones eran de dos y al menos una era de hasta tres plantas. De estas se conserva una en buen estado con sus dos pisos. El entretecho esta sostenido con troncos delgados de pino o táscate, unidos y tapados con lodo, y lo apuntalaban con un gran tronco redondo.

Muy cerca de esta cueva, está la ex hacienda de Sirupa, que fue anteriormente la visitación misional de San Andrés. Esta fue destruida en 1690 durante una fuerte rebelión de indios jovas y tarahumaras.

Anteriormente cuando los religiosos establecían una misión, uno de sus primeros trabajos era introducir ganado menor en los pueblos indios de la sierra, como las chivas. Esto fue muy bien aceptado por lo indios y los tarahumaras de nuestros días siguen conservando tradición misional. Si ahora en esta región de Sirupa ya no hay chivas es porque ya no hay indios, los mestizos y españoles de aquí casi no gustaron del ganado menor.

Toda esta parte era región jova cuando llegaron los españoles (la palabra Sírupa es de dicha lengua). Los jovas eran parte de los antiguos grupos Paquimé y probablemente hayan sido ellos quienes construyeran las habitaciones de las cuevas de esta barranca, y su centro de operaciones era justamente la Rancherías.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---