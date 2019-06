Marcharán hoy 3 mil antorchistas en demanda de obras públicas en la CDMX

**Los antorchistas de la Ciudad de México «estamos indignados por la reiterada falta de respuesta positiva del Gobierno de la capital a las demandas de los que menos tienen».

La Crónica de Chihuahua

13 de junio, 09:50 am

Ciudad de México.- Tres mil antorchistas marcharán en una manifestación que partirá del Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo capitalino, hoy jueves 13 junio a las 10:00 de la mañana, toda vez que los funcionarios de esta administración del Gobierno de la Ciudad no atienden las demandas sociales y no hay avance en las reuniones que se han sostenido.

Los inconformes han planteado la necesidad de solucionar el problema de vivienda a familias de muy escasos recursos económicos que no cuentan con este derecho humano y que han esperado años por la solución a su demanda social, pero una vez más, a pesar de que se prometió que éste sería un Gobierno sensible y cercano a los pobres, «lo único que hemos visto es que se les relega y margina», manifestó la dirigente del antorchismo capitalino, Gloria Brito Nájera.

La líder social señaló también que urge que se reubique a las familias afectadas del predio La Ciénega de Tláhuac, quienes han tenido que vivir por 4 años debajo de una lona porque sus casas fueron demolidas sin ninguna explicación por el anterior Gobierno; “hay miles de familias que han esperado tanto tiempo, algunas hasta 20 o 30 años, de sus autoridades los servicios básicos: agua, luz eléctrica, drenaje, servicios mínimos que necesita cualquier ser humano, en las delegaciones como Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan por estar asentadas en colonias olvidadas, estas familias ya no pueden vivir así, es inhumano. En Tiziclipa, Xochimilco, el Gobierno central impide que mil 200 familias puedan conectarse a la red eléctrica, obra de electrificación que gestionó el Movimiento Antorchista y en la que el Gobierno de la Ciudad de México no invirtió, ni destinó, un solo centavo.

Más de cien familias del predio Rojo Gómez de Iztapalapa viven en la zozobra por el anunciado desalojo de sus viviendas, a pesar de que ellas compraron de buena fe y ante esto, el Gobierno capitalino aplica la de «no veo y no oigo y no sé nada», situación que de no resolverse dejará en la calle a estas humildes personas que no tienen a dónde ir.

"Los estudiantes de las preparatoria Lázaro Cárdenas, plantel Gustavo A. Madero siguen esperando regularización del terreno en el cual está ubicado su plantel educativo, así como también los niños de la primaria Wenceslao Victoria no ven solución a la demanda del terreno contiguo que es de la comunidad para poder ampliar la primaria porque los estudiantes ya no caben y es necesario extenderse”.

Agregó que los antorchistas de la Ciudad de México "estamos indignados por la reiterada falta de respuesta positiva del Gobierno de la capital a las demandas de los que menos tienen. De manera insensible y criminal, pudiendo solucionar, se empeña en negar la solución a demandas planteadas, que de resolverse, cambiarían en algo el panorama de abandono y pobreza en la que viven miles de capitalinos carentes de lo más indispensable para vivir de una forma decorosa.

“Se agotaron de esta manera las últimas gotas de paciencia, y el ánimo de no confrontación, porque a pesar de que las planteadas son demandas añejas, este Gobierno que hizo un compromiso con los humildes, bueno, al menos así lo señaló en su campaña, a pesar de que ya tiene 8 meses sentados en el poder, nos ha traído vueltas y vueltas en reuniones infructuosas que sólo nos dan claridad de la insensibilidad y la falta de compromiso por resolver las necesidades de los más pobres, por lo que pedimos una disculpa a la ciudadanía por esta movilización, pero las autoridades de la Ciudad no nos dejan otra alternativa”, finalizó la líder social.

