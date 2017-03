Los peores lonches que les puedes dar a tus hijos para el recreo

**Observa la etiqueta de un cereal de colores para los niños y compárala con el contenido en azúcar y colorantes de un cereal normal para adultos. Te sorprenderá.

La Crónica de Chihuahua

26 de marzo, 21:30 pm

No todo el mundo tiene tiempo de cocinar recetas naturales para las merienditas que los niños llevan a la escuela. Sin embargo, si vas a escoger en el supermercado una merienda ya empacada para tus niños, intenta evitar las que te contamos a continuación. Estas no le ofrecerán los nutrientes que necesita, y en exceso, pueden producir obesidad.

Jugos azucarados

Si vas a comprar un jugo para la merienda de tu hijo, asegúrate de que es de fruta natural y que no tiene azúcar añadido. Muchos de los jugos que se venden no son más que agua con azúcar y un poco de colorante. Además de no proporcionar nutrición, el consumo excesivo de jugos puede ocasionar caries.

Si tu hijo tiene sed, es mejor que beba agua. Y si le gusta el jugo, busca al menos uno que sea lo más natural posible.

Cereales con colorantes y azúcares

Muchas marcas de cereales intentan hacer más atractivos sus productos para los niños añadiendo colorantes y azúcar en exceso. Observa la etiqueta de un cereal de colores para los niños y compárala con el contenido en azúcar y colorantes de un cereal normal para adultos. Te sorprenderá.

Sustituye estos tipos de cereal por una marca que no contenga esa cantidad de azúcar. Otra opción es, si tienes el tiempo, buscar en línea recetas para hacer tu propio cereal. Ten en cuenta que, además de no aportar nutrición, el azúcar se digiere enseguida, dando más sensación de hambre después. Un cereal con más contenido en fibra evita esta situación.

Papas fritas de bolsa

La grasa y la sal que estos productos contienen no los hacen muy recomendables como merienda. Si vas a comprar una bolsa de papitas, escoge las que son horneadas y no contienen tantas calorías procedentes de la grasa.

Considera también la posibilidad de cambiarlas por bolsas de papas dulces horneadas, o de galletitas integrales horneadas. Aunque son un poco más caras, merece la pena por la nutrición y reducción en calorías procedentes de la grasa que le estarás dando a tu niño.

Pasteles y dulces con conservantes

Estos pastelitos que se venden en máquinas o que se compran en porciones individuales contienen como conservantes las grasas trans (ácidos grasos) que se están intentando prohibir en Estados Unidos. Lee la etiqueta de cualquier de estos productos y asegúrate de que no contienen «grasas parcialmente hidrogenadas». Esta categoría también incluye las donas, dulces y galletas con conservantes.

Busca en tu supermercado alternativas de meriendas ya empacadas lo más naturales posible. Simplemente mira la etiqueta. Si tiene una lista de productos químicos que te cuesta pronunciar, definitivamente no son la mejor alternativa para nutrir a tu niño.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---