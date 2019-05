Los estudiantes exigimos que López Obrador pague las becas prometidas y mejore nuestras escuelas

**La Secretaría de Gobernación está enterada de este problema y le hemos entregado una muestra de más de 30 mil estudiantes a los que no les pagan a pesar de haber sido censados.

La Crónica de Chihuahua

15 de mayo, 19:00 pm

DESPLEGADO

A la opinión pública:

Dentro de las muchas promesas que Andrés Manuel López Obrador hizo a los mexicanos, está la de pagar becas a los estudiantes de todos los niveles, pero eso no ha ocurrido más que en los discursos. Hay millones de jóvenes que ni siquiera han sido censados y mucho menos se les ha pagado beca alguna.

Lo que sí ha ocurrido es que SUSPENDIERON EL PAGO DE LOS APOYOS QUE YA TENÍAN NUESTRAS FAMILIAS, por ejemplo el pago del programa Prospera, desayunos escolares, estancias infantiles y otras más. Ahora estamos peor, sin los apoyos de antes y sin que lleguen los apoyos prometidos por el ahora presidente de la República.

Hay cientos de escuelas a las que no han censado siquiera, y millones de estudiantes a los que no les han pagado ni un peso, aunque estén censados. Un verdadero engaño a ellos y a sus familias, a las que ya no les pagan otros apoyos.

Y respecto a la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos o que no tienen instalaciones adecuadas, la situación es peor que antes pues no hay ningún programa en marcha para construir instalaciones educativas. Hay muchísimas escuelas que carecen de aulas suficientes y adecuadas, algunas construidas con materiales de desecho, sin sanitarios ni la más mínima condición higiénica y de seguridad.

La Secretaría de Gobernación está enterada de este problema y le hemos entregado una muestra de más de 30 mil estudiantes a los que no les pagan a pesar de haber sido censados, pero los funcionarios del gobierno de López Obrador muestran una actitud de soberbia y sordera respecto a los problemas que les plantea la realidad y que ellos prometieron resolver al llegar al poder.

Debido a esta grave situación llamamos a los estudiantes de todo el país y a sus padres de familia a protestar contra esta injusta situación, por lo que los convocamos a formar comités de lucha en sus escuelas y sumarse a la movilización que haremos el 23 de mayo próximo a la Secretaría de Gobernación.

¡Basta de demagogia! ¡Exigimos pago inmediato de becas a todos los estudiantes y construcción de instalaciones dignas para todas nuestras escuelas!

Atentamente

Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”

Contacto: prensafnerrr@gmail.com

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---