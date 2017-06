Los dátiles mexicanos cobran importancia en el mercado europeo

** “Consideraban que Europa era un terreno en el que no podrían competir, ya que había demasiado producto de diversos orígenes y menos costes en el transporte”.

23 de junio, 18:00 pm

Los grandes volúmenes de dátiles procedentes de países mediterráneos y, sobre todo, árabes, hacían a los productores mexicanos fijar su vista en mercados como el canadiense, norteamericano o australiano. “Consideraban que Europa era un terreno en el que no podrían competir, ya que había demasiado producto de diversos orígenes y menos costes en el transporte”, comenta Miguel Luna, responsable de MLG Produce Sourcing, localizada en Francia. Esta empresa hace de enlace y ayuda en las transacciones entre productores mexicanos y los clientes o clientes en potencia de Europa. Sin embargo, la nueva política de importación de EE.UU. empieza a hacer mella en la confianza de los exportadores de otros países y les empuja a abrir nuevos mercados.

“La principal oportunidad que nos ha llegado ha sido a través de Dinamarca, más concretamente de una cadena de supermercados”, comenta Luna. Y es que desde ahí habían recibido una petición de producto. “Nos ha ayudado a ver que el dátil mexicano tiene tantas posibilidades como cualquier otro”, comenta Luna. E incluso más, ya que este fruto del país centroamericano está acogido al Tratado de Libre Comercio, por lo que no se pagan impuestos ni para exportarlo, ni para importarlo. “Aunque en principio el transporte podría salir más caro al estar más lejos, nuestros clientes no tienen que pagar ningún extra”, comentan desde MLG Produce Sourcing. Esto les hace ofrecer un precio muy competitivo.

No obstante, “nos tememos que no vamos a poder ofrecer la cantidad de producto que nos han solicitado, ya que ha sido muy poco tiempo para poder reunirlo”, explica Luna. Sin embargo, desde México se muestran optimistas ya que, de no ser los proveedores elegidos, saben que al menos cuentan con muchas posibilidades para estar presentes en un nuevo mercado que les abre las puertas de par en par.

