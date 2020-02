Los Grupos Culturales Nacionales lanzamos un grito de protesta

**Hoy lanzamos un grito de protesta en contra del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y de todo su séquito de morenistas, quienes han iniciado una guerra en contra del antorchismo poblano y se han atrevido a amenazar a nuestros dirigentes estatales y, lo que es peor, a nuestro líder nacional.

20 de febrero, 07:39 am

Vania Mejía

Recientemente, los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista tuvimos la oportunidad de presentar un programa cultural que rinde homenaje al pueblo soviético y a su heroico Ejército Rojo, quienes, pese a la tergiversada historia difundida por el imperialismo norteamericano, salvaron a la humanidad entera del extermino alemán. Esta es una verdad histórica que, desgraciadamente, está siendo olvidada.

Aquí algunos datos: una encuesta realizada en Francia por el Institut D’Etudes de Opinion et Marketing en France et à L’International muestra que en 1945 el 57% de los franceses consideraban que la URSS fue el país que más contribuyó a la derrota nazi y sólo el 20% a EE.UU., pero en 2015 estos porcentajes se invirtieron pasando a un 23% para la URSS y un 54% para los Estados Unidos. En abril de 2015 una encuesta realizada por la agencia británica ICM Research, indica que más del 50% de los alemanes creen que su país fue liberado del nazismo por tropas de los Estados Unidos y casi un 50% de los británicos cree que su país jugó el papel clave en el fin de la guerra. El imperialismo mundial puso a trabajar a toda su maquinaria ideológica y funcionó. ¡Qué gran mentira!

Vaya cuento con el que han ignorado a los más de 27 millones de muertos que dio el pueblo soviético; con el que se olvidan las batallas de Moscú del 2 de octubre de 1941 y el 7 de enero de 1942, que pusieron frenó a la Operación Tifón de los alemanes; ni qué decir de la gloriosa batalla de Stalingrado y la toma de Berlín a manos del Ejército Rojo.

Pues bien, nosotros reconocemos la verdad y, con nuestro quehacer artístico, queremos difundirla. Porque cada trabajo que realizamos lleva un compromiso sincero con nuestro público. Ahora bien, este homenaje al pueblo soviético y los cientos de trabajos que hemos realizado desde que se fundaron los Grupos Culturales Nacionales han sido posibles gracias al trabajo colectivo de miles y miles de antorchistas en todo el país y, sobre todo, gracias a la atinada guía de nuestro querido maestro, el Ing. Aquiles Córdova Morán. Quien no solo se ha preocupado por rescatar el verdadero valor del arte, por darle un lugar preponderante en la lucha política y revolucionaria y por hacer de él un arma transformadora del hombre, sino que, a los que nos dedicamos a esto, nos instruye día con día para que lo que hagamos ayude siempre, como dijo Miguel Hernández, a “aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo, sacarlos con bien de los días revueltos, turbios, desordenados, a la luz más serena y humana”. Su genio, su amplio conocimiento de la materia, su pasión por disfrutar del arte y la cultura y su compromiso con la educación del pueblo mexicano dieron vida a estos grupos y a todo el trabajo artístico y cultural que se realiza a lo largo y ancho del país. Así pues, nos contamos por miles los beneficiados y agradecidos con nuestro maestro.

Tal es la importancia de esta labor que nuestra organización cuenta con una Comisión Cultural encabezada por el ingeniero Juanito Celis y la doctora Soraya, quienes no sólo se encargan de dirigir el trabajo político en Puebla sino que destinan parte de su tiempo para promover y difundir el arte y la cultura en todo el país y a todos los niveles. Ellos son los directores generales de este proyecto, quienes nos guían y orientan, los responsables de que haya concursos culturales durante todo el año, así los Oaxaqueños disfrutan del folklor internacional, en Querétaro se deleitan con la poesía, Hidalgo escucha a los mejores cantantes, SLP se estremece con magnificas puestas en escena; en ellos se sintetiza el interés de Antorcha por el arte. Siempre los encontraremos en los ensayos previos a nuestros eventos nacionales, solidarios, atentos, sonrientes y comprometidos con los jóvenes artistas y con el pueblo al que va dirigido.

Sabedores de lo que nuestros líderes representan no sólo para nuestros grupos sino para los miles y miles de mexicanos a quienes hemos llevado nuestro trabajo cultural y artístico, hoy lanzamos un grito de protesta en contra del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y de todo su séquito de morenistas, quienes han iniciado una guerra en contra del antorchismo poblano y se han atrevido a amenazar a nuestros dirigentes estatales y, lo que es peor, a nuestro líder nacional.

Las razones ya han sido explicadas ampliamente pero esencialmente se debe a que los flamantes representantes de esta transformación de cuarta se sienten intimidados porque los antorchistas tenemos la fuerza suficiente para conformar un partido político local. ¿Pruebas? Cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que establece el IEE y, por si fuera poco, lo hicimos en un tiempo récord y superando por mucho las cantidades solicitadas. Ni más, ni menos. Tienen miedo, no hay duda. Les asusta perder el poder a manos de un partido que realmente defiende a quienes alguna vez utilizaron como bandera: a los más pobres de este estado y del país. Sus reacciones y acciones son propias de un gobierno fascista que cree que es el único partido que puede existir y que no acepta oposición, quieren, imitando a los alemanes en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, acabar con aquellos a quienes consideran un estorbo para sus propósitos.

Sí, los morenistas cual copia barata de los nazis, y no por eso menos peligrosos, hoy se disponen a perseguir a quienes consideran un obstáculo para sus intereses mezquinos. Ahora no solo quieren ocultar la verdad de lo que realmente somos y hacemos, sino que pretenden inventar delitos en contra de nuestros dirigentes antorchistas, hoy quieren reforzar los cuentos que nos desprestigian, quieren ocultar la verdad para que la ciudadanía nos rechace por considerarnos los enemigos y los aplauda a ellos por “hacer el bien”; pero se toparán con un ejército que, al igual que el pueblo soviético, ha encontrado en la lucha colectiva su mayor fuerza y esa, como lo ha mostrado la historia, es invencible.

La Unión Soviética logró derrotar al ejército nazi no porque su armamento fuera mejor, ni sólo porque el invierno le resultara tan crudo a los alemanes, no. Para ese entonces el pueblo soviético sabía que peleaba una guerra distinta a la Primera Guerra porque en esta no defendían los intereses de aquellos que los gobernaban, para entonces ellos tenían una razón de ser y un poderoso motivo por el cual luchar: eran un pueblo libre de explotadores. Dicha conquista ya les había valido mucha sangre y surgió en ellos un nacionalismo inigualable, un amor a su patria libre que permeó en todas las mentes y corazones; la solidaridad revolucionaria hizo de los soviéticos un ejército indestructible.

Nuestro homenaje a ese pueblo heroico va más allá de un programa cultural, tomamos el ejemplo de lo que se pueda aplicar en nuestro tiempo y circunstancias y le decimos a Barbosa y a su comparsa: los antorchistas sabremos defender, cual soldados soviéticos, nuestra causa. Si atentan en contra de aquellos hombres que han dado su vida en la lucha por un mundo lleno de luces, ahí estaremos los miles y miles de hombres y mujeres que hemos sido beneficiados por la labor artística y cultural de la organización. Los Grupos Culturales Nacionales en primer lugar.

