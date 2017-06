Llevó el escritor deliciense Alfredo Espinoza su último libro a Delicias

** “Es un libro de autor, no es uno que yo haya escrito, sino que lo escribieron grandes e importantes escritores de México opinando sobre mi obra".

31 de mayo

Ciudad Delicias, Chih.- El controvertido escritor y pintor deliciense Alfredo Espinoza, avecindado en la capital del estado, estuvo hoy en esta su ciudad natal para presentar su más reciente libro que es una forma de anecdotario sobre sus obras.

Espinoza cuenta con varias ediciones de poesía, una novela y un libro de ensayo que ya está terminado, pero que no se ha publicado, es decir que tiene 30 libros publicados y unos cuatro o cinco que están esperando turno para entrar a las librerías.

Alfredo Espinoza traía en sus manos varios libros, pero en especial la última es muy interesante “ya que es sobre mi obra, es un libro de autor, no es uno que yo haya escrito, sino que lo escribieron grandes e importantes escritores de México opinando sobre mi obra, es un libro de autor que se llama “ Alfredo Espinoza Una Onda y Celeste Nada”.

Siquiatra de profesión, combina muy adecuadamente con la de escritor porque este último siempre está en búsqueda de historias y a mí me las llevan al consultorio y eso me ha ayudado mucho y no veo para nada que haya una división entre una profesión de siquiatra y que no combine con la de escritor.

Yo veo como una persona que justamente se enriquece de una u otra área para poder realizar sus obras, sus libros, poesías, simplemente comentarios. Se autodenomina anti partidista en lo que se refiere a la política y como escritor, a pregunta expresa de cómo ve a Delicias políticamente hablando, menciona que tiene poca información, el centralismo Chihuahuense es brutal, uno nada más se entera de lo que cubre la ciudad y no hay mucha información de lo que ocurre a ochenta kilómetros en que está Delicias,

“ De tal manera que no tengo así una opinión muy clara en lo político para opinar sobre Delicias sin embargo la veo creciendo notablemente, crecimiento y desarrollo que no veo en Camargo y en otros municipios y me gusta mucho el empuje que tiene este municipio”.

Políticamente hemos visto pasar gobiernos del PRI y del PAN y yo no soy quién para evaluarlos, eso lo deben hacer los propios ciudadanos, pero me parece en general que Delicias es una pujante ciudad y esplendida ciudadanía.

Alfredo Espinoza señala que es apartidista, pero “conozco de política, que escribo sobe ella, que critico mucho aspectos de los políticos y pocos son los que se distinguen como verdaderamente luchadores con el pueblo y ojalá, creo que así es, Eliseo Compeán ha realizado un buen trabajo de mano de la ciudadanía y eso me parece estupendo”.

