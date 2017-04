Llama Antorcha a democratizar el poder político; más de 20 mil pachuqueños festejaron 25 años

**Asegura líder nacional que el poder político en México no está al servicio del pueblo.

2 de abril, 20:30 pm

Pachuca, Hidalgo.- Ante 20 mil antorchistas congregados en la Plaza Juárez para celebrar 25 años de trabajo en la capital hidalguense, el líder nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, señaló que como resultado del actual modelo económico, también el poder político está concentrado, lo que impide que miles de mexicanos cuenten con mejores condiciones de vida.

“Necesitamos acabar con el monopolio del poder. Primero hay que democratizar el poder político para cambiar el modelo económico. El poder nace del pueblo, no solo de los políticos” afirmó. De ahí que exhortara a los presentes a luchar también por la democratización del poder, pues los actuales gobiernos no tienen un compromiso real con la ciudadanía, pese a que la Constitución garantiza muchos derechos, tales como la vivienda, la educación y el trabajo digno, pero no se cumplen porque no hay una fuerza social que haga que se cumplan.

“Antorcha dice que la lucha en la calle, las comisiones, los plantones, son necesarias y algo hemos logrado, pero no sacan de la pobreza a la gente. Necesitamos un modelo económico diferente que reparta la riqueza entre todos los mexicanos” dijo Córdova Morán durante su mensaje con motivo del festejo en la Bella Airosa.

Convocó a los presentes a convertirse en una fuerza no sólo en Hidalgo, sino a nivel nacional, pues para poder lograr una transformación profunda en el país es urgente que los mexicanos se eduquen y organicen, ya no bajo la figura de los actuales partidos políticos que sólo fraccionan y dividen la unidad popular sin representar ninguna opción favorable al pueblo de México, sino en torno al proyecto de país que impulsa el Movimiento Antorchista.

Por su parte, Guadalupe Orona Urías, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo, durante el mensaje que dirigió a los asistentes, enfatizó que tan sólo en el último año, se conquistaron obras en la zona de Pachuca por más de 180 millones de pesos. Destacó la construcción del Centro de Salud “Luz del Carmen”, la edificación del bachillerato “Cnel. Nicolás Romero”, la Casa de Cultura “Manuel Serrano Vallejo”, así como la ejecución de decenas de obras de electrificación, agua potable, drenaje y pavimentaciones.

El banquete cultural corrió a cargo de los Grupos Culturales del Movimiento Antorchista quienes deleitaron a los presentes con la ejecución de bailes de Cuba, danza Azteca y una estampa del estado de Colima; la interpretación de los temas: “Yo soy mexicano”, “Tequila con Limón” y “Serenata sin Luna” y la poesía “Responso a Verlaine” del autor Rubén Darío.

Acompañaron esta conmemoración, el edil de Tenango de Doria, Aldo Molina Santos, el presidente de la Sociedad de Escritores de Hidalgo, Virgilio Guzmán, diputados federales así como miembros de la dirección nacional de esta organización.

