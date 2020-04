Las obras faraónicas de AMLO pueden esperar, la alimentación de los mexicanos, no: Omar Carreón

**No olvidemos que en Michoacán prácticamente el 70 por ciento de la Población Económicamente Activa tiene empleo informal, de qué van a vivir todas esas gentes que van al día, es necesario que el gobierno de la Republica les dé una respuesta.

8 de abril, 12:39 pm

En entrevista con el periodista michoacano, Fay Cortés, Omar Carreón Abud, diputado local y dirigente del Movimiento Antorchista en Michoacán, habló sobre la situación de la pandemia en la entidad y a nivel nacional y de las principales consecuencias que puede ocasionar el Covid-19.

Carreón Abud mencionó que: aún no llegamos a la parte más dura y más peligrosa, las últimas noticias nos señalan que México lleva una tendencia muy parecida a la que se dio en España y en Italia, es decir, que si se cumplen esos pronósticos que están haciendo va a haber muchos contaminados y desgraciadamente muchos decesos y una verdadera catástrofe mundial. La respuesta que está dando el gobierno de la República es mucho muy insuficiente, está tomando las cosas con poca seriedad, nosotros creemos que es necesario que se escuche en primer lugar a los empresarios que están solicitando acciones más enérgicas para conservar los empleos y que no se les está haciendo caso, yo creo que la planta productiva del país es muy importante y que se debe de atender a los reclamos.

Por otro lado, quiero decir que esas voces de los empresarios merecen respaldo porque tienen razón, pero, no es toda la sociedad, está también el interés del pueblo trabajador y que millones van a perder sus empleos y van a perder la posibilidad de ganarse la vida en la calle los que tienen empleo informal. No olvidemos que en Michoacán prácticamente el 70 por ciento de la Población Económicamente Activa tiene empleo informal, de qué van a vivir todas esas gentes que van al día, es necesario que el gobierno de la Republica les dé una respuesta, los apoyos que en estos momentos se han dado son total y absolutamente insuficientes. Entonces, es necesario –por ejemplo- que se instrumente un programa masivo nacional de distribución de despensas para que le lleguen a toda la población que dentro de pocos días no va a tener qué comer, estamos ante el riesgo de una hambruna, no queremos exagerar, pero tampoco podemos ver las cosas con optimismo.

Si no hay dinero que se suspendan las obras faraónicas que tiene el gobierno de la 4T, si no alcanza el dinero es necesario que se contrate deuda, la deuda es un instrumento económico que se debe de utilizar en casos de necesidad, entonces, este es un caso de necesidad y sí es necesario que se contrate deuda para alimentar a los mexicanos que se van a quedar sin posibilidades de comer eso es lo que nosotros estamos viendo, eso es lo que está propugnando el Movimiento Antorchista que se piense en los millones de mexicanos que van a perder sus ingresos y van a estar expuestos a una hambruna.

Entonces, ¿debería suspenderse el tema del Tren maya, de la refinería de Dos Bocas, las megas construcciones que planea hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar ese dinero a otro tipo de apoyos?

Claro que sí y nosotros pensamos que esos apoyos se están volviendo más urgentes que nunca, estamos hablando de gente que se va a quedar sin recursos para comer, sin posibilidades de trabajar, encerradas en sus viviendas que por cierto no se trata de viviendas dignas. En el Movimiento Antorchista hemos luchado durante años para haya viviendas dignas y qué tenemos, tenemos casas de material que no resisten lo fundamental, colonias sin pavimento, 250 mil gentes sin agua potable, bueno, finalmente el gobierno no ha trabajado para darle lo mínimo a la gente, a la gente que trabaja, a la gente que lo necesita, entonces si ahora estamos ante una emergencia grave, muy grave y que es necesario que se piense. El Tren maya se puede hacer después, la refinería de Dos Bocas se puede hacer después, pero, la alimentación de los mexicanos no puede ser para después.

Diputado Omar Carreón, también decirle, ¿qué opina sobre la gente que dice “es que no me puedo quedar en mi casa porque tengo que seguir saliendo a trabajar para ganar dinero y traer a mi casa para alimentar a mi familia”?

Pues, desgraciadamente tiene razón. La recomendación “Quédate en casa” parece ser muy sencilla, parece ser practicable pero, es practicable para el que tiene recursos para alimentarse ¿y el que no los tiene?, nosotros tenemos una compañera, le voy a dar un ejemplo muy vivo, acabamos de hablar con ella en Maravatío, vende nieve en la banqueta de la central camionera, si cierran esa central qué va a hacer esa mujer, esa mujer vive al día y su esposo limpia los autobuses de la central, no hay autobuses qué va a hacer, ¿se van a quedar en su casa a morirse de hambre? Entonces, desgraciadamente ese tipo de gentes constituyen el 70 por ciento de la PEA de Michoacán, ese dato ya lo teníamos desde antes no es de ahora.

¿Y nosotros como sociedad cómo podemos unirnos? Compartir lo que uno tiene con quien tiene poco…

¡Pues, claro! Los que podamos compartir, compartamos, pero, no olvidemos, no desviemos la atención de quien realmente tiene la responsabilidad, la responsabilidad no es de una sola persona que comparta lo poco que tiene, la responsabilidad es del Estado mexicano que es quien cobra los impuestos, es el que tiene la posibilidad de endeudarse y de traer dinero, traer dólares al país para que la gente coma ante esta gravísima pandemia.

El presidente dice que esto “nos vino como anillo al dedo”, ¿usted qué opina sobre esta declaración?

Pues, yo creo que es un insulto al pueblo de México, no sé en qué esté pensando el señor a mí me parece que esas palabras van a retumbar en la cabeza de la gente, en la medida que esté enferma, en la medida en que empiece a perder a sus seres queridos, en la medida en que no haya qué comer, eso es lo que está haciendo, insultando al pueblo de México.

