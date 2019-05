Las caras detrás del fallido golpe de estado contra Venezuela

La Crónica de Chihuahua

1ro de mayo, 11:14 am

Autor: Ana Laura Palomino García/

internet@granma.cu

Juan Guaidó, el «autoproclamado» presidente de Venezuela, parece haber pretendido asumir este 30 de abril, el papel que sus jefes de la Casa Blanca le habían indicado desde que lo eligieron como el títere de turno en la guerra a toda costa contra el gobierno de Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana de Venezuela.

De ahí que el intento de golpe de Estado de este martes pretendiera arrogarse el papel protagónico junto al líder opositor Leopoldo López, a quien ayudó a escapar – se encontraba en prisión domiciliaria- a la vez que llamaba al pueblo y a los militares a tomar las calles del país en contra del gobierno legitimo.

Al parecer Juan Guaidó pretendía también hermanarse con López, en lo que llamó la fase final de la Operación Libertad, por lo que -con total descaro y sin pensar en el pueblo- amaneció incitando a la violencia a través de la red social Twitter.

«Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota», escribió.

Pero los rostros tras el golpe tienen un alcance y un respaldo que van más allá. El propio Vicepresidente estadounidense Mike Pence, enviaría a través de Twitter un mensaje a Guaidó en el que expresa su total apoyo y hasta su satisfacción: «To @jguaido, theNationalAssembly and allthefreedom-lovingpeople of Venezuela who are taking to thestreetstoday in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela»

Tal como lo calificara el canciller venezolano Jorge Arreaza, «Pence «asume su rol de jefatura del intento de golpe de Estado. En nombre de Dios hace llamados a la violencia,la destrucción y la muerte. ¿Eso es ser buen cristiano? El Pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Bolivariana son garantía de paz y respeto a la Constitución»

Por su parte, el Secretario de Estado Mike Pompeo se apresuró también a celebrar el intento de Golpe de Estado o «el inicio de la Operación Verdad».«Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracycannot be defeated. #EstamosUnidosVE»

Al respecto, el jefe de la diplomacia venezolana diría que Pompeo «hace un alarde de diplomacia, al promover y financiar un golpe de Estado violento en Venezuela. La obsesión de Washington por controlar la riqueza petrolera venezolana, los lleva de torpeza en torpeza. Subestiman al Pueblo de Simón Bolívar. #TrumpHandsOffVenezuela»

Luis Almagro, el tristemente célebre secretario General de la OEA, no se quedaría atrás, publicando también un mensaje de salutación a la «adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de Venezuela Guaidó» y reiterando que «es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica».

Uno de los más activos instigadores y verdadero artífice de este intento es el Senador anticubano Marco Rubio, quien no se esconde para demostrar su papel principal cuando desde la madrugada de este martes 30 de abril, esytá «movilizando» en la campaña de injerencia contra Venezuela.

Estos son sin dudas, los rostros más visibles del intento de golpe de Estado de este 30 de Abril; detrás de ellos se alza un imperio que no puede ni quiere ni perdonará nunca al gobierno de Nicolás Maduro y a la Revolución chavista por mantener su firmeza, resistencia y dignidad ante la ignominia y la sinrazón, ante el desafío enorme de no ponerse de rodillas.

