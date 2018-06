Las campañas electorales deben desarrollarse en un ambiente democrático

**Sobre una riña suscitada en el Ejido de Chimalhuacán, el día 4 de junio en la colonia La Palma, el Movimiento Antorchista dejó claro que no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurrió.

5 de junio

Hoy, una vez más, el Movimiento Antorchista de Chimalhuacán es objeto de calumnias y amenazas por parte de partidos y candidatos que, ante su falta de trabajo para beneficio de la población pretenden posicionarse en las preferencias electorales de la población de Chimalhuacán, pero a costa de la ruin práctica de la calumnia.

Sobre una riña suscitada en el Ejido de Chimalhuacán, el día 4 de junio en la colonia La Palma, queremos dejar en claro que Antorcha no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido.

Lamentamos que se haya presentado una situación de esa naturaleza, pero es una acusación irresponsable de los militantes de MORENA el asegurar que fueron los miembros de nuestra organización quienes los agredieron por lo que rechazamos tajantemente esa cobarde afirmación.

Solicitamos de la manera más respetuosa que se deje de culpar a Antorcha de todo lo que sucede en el territorio de Chimalhuacán, es cierto que miles de personas militan en nuestra organización, pero no el 100 por ciento de la población; además, no es ético por parte de Morena vincularnos con sus problemas internos, como la división interna que hoy viven. Si la gente rechaza a Morena y sus candidatos, es porque jamás han trabajado a favor de Chimalhuacán y, por tanto, la población no los reconoce.

Acusar a Antorcha del rechazo que sufre MORENA en diversas comunidades, es un vil pretexto para victimizarse y generar escándalo mediático. Antorcha no es culpable de que sus candidatos no sean bienvenidos en las comunidades y, por tanto, exigimos que dejen de tratar de embarrarnos en situaciones de rechazo a los militantes de Morena.

El Movimiento Antorchista hace un llamado a las autoridades electorales para que vigilen el proceso electoral en el municipio de Chimalhuacán y a los partidos políticos para que desarrollen sus campañas en un ambiente de cordialidad y democracia. Asimismo, Antorcha exige respeto y rechaza rotundamente la serie de calumnias en su contra que circulan en las redes sociales.

El Movimiento Antorchista de Chimalhuacán trabaja desde hace 30 años en las colonias y barrios del municipio. Durante todo este tiempo, nuestra organización social ha luchado para transformar la zona oriente del Estado de México y es evidente que las condiciones de vida de los habitantes han mejorado de manera positiva; esta labor se realiza con valores que coinciden con la visión de un México más justo y equitativo.

Hacemos un llamado a la sociedad civil, organizaciones sociales y partidos políticos para sumar esfuerzos y hacer que las elecciones del próximo 1 de julio del 2018, se desarrollen en un ambiente de paz y democracia.

Atentamente

Antorcha Chimalhuacán

