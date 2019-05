La vista y destino del templo de la Virgen de Loreto

**Del antiguo Colegio Jesuita y su templo dedicado a la Virgen de Loreto, sólo se preservaron un par de esculturas y la torre donde habría estado prisionero el Cura Hidalgo.

“Han empezado ya los trabajos de derrumbamiento de las fincas compradas al señor [Agustín] Cordero para erigirle un monumento a [Miguel] Hidalgo”

Periódico oficial del Estado de Chihuahua, 19.V.1878

Tal fue el destino del antiguo Colegio Jesuita y su templo dedicado a la Virgen de Loreto del que solo se preservaron un par de esculturas y la torre donde habría estado prisionero el Cura Hidalgo. Para entonces tras la expulsión de los Jesuitas en 1767, el edificio había pasado de colegio y convento a hospital y cuartel militar, de propiedad particular a bien estatal. Sin embargo, su inconcluso templo había atraído la atención de visitantes extranjeros como el artista Philippe Rondé y de fotógrafos que registraron sus proporciones para comercializarlas en sus lugares de origen; entre ellos el autor de la doble imagen en una fotografía estereoscópica, cuyo efecto de aparente profundidad no revela las incontables historias acontecidas tras su fachada.

A. “Frente de iglesia inacabada en Chihuahua”, Fotógrafo no identificado, ca.1867, fotografía estereoscópica. Biblioteca del Congreso E.U.A.

Reverso: “Construida hace 150 años; usada como hospital por las tropas de E.U. [Estados Unidos] en la época de la Guerra Mexicana”

Vista desde la Calle B. Juárez hacia el sur de la ciudad

B. Lateral del templo de Nuestra Señora de Loreto, Fotógrafo no identificado, ca.1875. Tomada del Boletín de la SChEH, Colecciones Especiales de los Archivos Históricos en Chihuahua

Vista de la Calle Libertad desde la Calle 7ª hacia el noreste de la ciudad

C. Vista posterior del templo de Loreto y Colegio Jesuita, Fotógrafo no identificado, ca.1875. Tomada del Boletín de la SChEH, Colecciones Especiales de los Archivos Históricos en Chihuahua

Vista desde la esquina de las Calles G. Victoria y V. Guerrero hacia el norte de la ciudad.

