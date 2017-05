La peligrosa nueva forma de agresión sexual que se ha convertido en moda

**Puedes haber sido víctima y no saberlo. Tu pareja masculina se quita el condón a medio acto, y al final tú lo ves tirado en el suelo. ¿De qué se trata?

14 de mayo, 12:00 pm

Vi el artículo y cuanto más leía más pensaba: ‘¡Dios mío, eso es lo que me pasó a mí! No sabía que era tan común que ya tenía un nombre”.

Louise (no es el nombre real), de 22 años, hablaba de cómo se dio cuenta de que algo que le había sucedido con un amigo “con beneficios” y la había hecho sentir mal era stealthing.

Estaba leyendo un artículo de la BBC en el cual se explica el stealthing, un término que en inglés significa “en sigilo” o “secretamente” y que se usa para describir la “moda” entre algunos hombres de quitarse el condón durante la copulación a pesar de haber acordado con su pareja usarlo.

Las organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres alegan que debe ser tratado como una violación.

Además preocupa que sea un asunto poco reportado.

Un estudio de Alexandra Brodsky publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, la revista de la Universidad de Columbia de Género y Derecho, señala que “entrevistas con personas que han experimentado el retiro de preservativo indican que esa práctica no consensual es común entre personas jóvenes y sexualmente activas”.

La experiencia de Louise

Louise recuerda que, tras terminar el acto sexual con su amigo, notó que se había quitado el preservativo.

“El condón estaba en el piso…”.

Le dije: ‘No vi cuando te lo quitaste’

Respondió: ‘Lo hice cuando íbamos por la mitad’

Le dije: ‘¿Qué? ¿Fue un accidente?’

Respondió: ‘No, sólo pensé que lo iba a hacer’

Y yo: ”¡Qué violación! Es egoísta. ¿Cómo y por qué hiciste algo así?‘.

“Ni siquiera se molestó en decírmelo o alertarme. Y luego se quedó muy tranquilo, diciendo que no sabía que iba a ser tanto problema”.

“Me dijo que pensó que nos beneficiaba a los dos. Recogí mis cosas y me fui”.

Un minuto

“Llamé a una amiga y le pedí que me acompañara a la farmacia para tratar de prevenir el daño que me podría haber hecho”.

“El Stealthing sucede y la situación que se da es que él hizo eso y tú tienes que sufrir las consecuencias”.

“Un minuto. Eso es todo el tiempo necesario. Un cambio de posición y se lo quitan. Uno no se da ni cuenta”.

“Piensa en las consecuencias. Ponen su salud sexual y la de la pareja en peligro; hay riesgo de embarazo… todo por unos pocos momentos de un placer un ápice más intenso, supongo”.

¿Violación?

El estudio de Alexandra Brodsky define stealthing como “retiro de condón no consensuado durante la relación sexual”.

Advierte que “expone a las víctimas a riesgos físicos de embarazo y enfermedad” y que es “muchas lo experimentan como una grave violación a su dignidad”.

Pero, ¿es violación?

La ley no es igual en todo el mundo pero en opinión de la abogada experta en delitos sexuales Sandra Paul, “la persona está potencialmente cometiendo una violación“.

“Tiene que haber algún acuerdo de que se va a usar el condón o que se va a retirar”, explica.

“Si la persona no sigue las reglas, la ley dice que no hubo consentimiento”.

En lenguaje menos legal, si acuerdas tener relaciones sexuales usando un preservativo y te lo quitas sin decir nada, ya no tienes consentimiento.

Y la violación es cuando “penetras a otra persona y esa otra persona no lo consintió”.

Qué hay en un nombre

La experta en casos de asalto sexual señala además que es bueno que se discuta el tema.

Sin embargo, no todo el mundo está tan seguro de que sea buena idea llamarlo stealthing.

“Siempre me sorprende cuando le ponen nombres como este a cosas que efectivamente son sólo otra forma de asalto sexual”, le dice a la BBC Katie Russell, de la ONG Rape Crisis.

“Si alguien da su consentimiento a un acto sexual específico con el uso de anticonceptivo y tú cambias los términos de ese acuerdo en medio del acto, eso es una ofensa sexual”.

“Darle un nombre como stealthing hace que suene relativamente trivial“, señala.

“Es un término muy aceptable para algo que es extremadamente inaceptable y que de hecho es un acto de violencia sexual”.

¿Qué se debe hacer si te ocurre?

“Hablar con alguien de tu confianza, como un amigo o familiar, o consultar a un especialista. Necesitarás que te escuchen, que te apoyen, que te ayuden a pensar cuáles son tus opciones y qué quieres hacer”.

