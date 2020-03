La opinión del profesor Chomsky sobre el coronavirus

** «Los países asiáticos parecen haber logrado contener el contagio, mientras que la Unión Europea actúa con retraso”. ¿Y su propio país? “La reacción de los EEUU ha sido terrible... El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación».

21 de marzo, 10:50 am

Razones de Cuba

Atrapado en casa como todos, o al menos los afortunados, decido escribir a Noam Chomsky para saber, en primer lugar, cómo está y luego preguntarle qué piensa de la crisis generada por el coronavirus y la reacción de la opinión pública.

Últimamente alguien da crédito a la idea de que el virus puede haberse propagado deliberadamente, por intereses económicos o geopolíticos. El profesor Chomsky, cuyos libros he tenido el privilegio de traducir durante unos años, me responde en unas horas con su habitual amabilidad.

Me dice que está bien. Él, como nosotros, se queda en casa en Tucson con su esposa Valeria. No es que eso lo detenga, es imposible.

Me hace saber que está inundado de cientos de solicitudes de entrevista cada día, ahora más que nunca, y que tiene una “agenda torrencial, una agenda incandescente”. Me hubiera gustado preguntarle más, pero sé que me respondería si pudiera.

“La situación es muy grave”, dice. “Y no hay credibilidad en la afirmación de que el virus se propagó deliberadamente.”

En cuanto a la actitud de los distintos gobiernos, “los países asiáticos parecen haber logrado contener el contagio, mientras que la Unión Europea actúa con retraso”. ¿Qué hay de su propio país?

“La reacción de los Estados Unidos ha sido terrible. Era casi imposible incluso hacer pruebas a las personas, así que no tenemos ni idea de cuántos casos hay realmente”.

En sus respuestas -que minimiza diciendo “No sé si hay algo que valga la pena publicar”- encontramos en las píldoras lo que necesitamos para entender el núcleo de la verdad: “El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Un ejemplo para todos: las camas han sido suprimidas en nombre de la “eficiencia”.

Para empeorar las cosas, el “Huracán Trump”. Sólo ahora parece que las cosas están cambiando en los Estados Unidos, pero “hasta ahora tanto Trump como Kushner [Jared, el yerno de Trump y su asesor cercano] han minimizado la gravedad de la crisis. Esta actitud se ha visto amplificada por los medios de comunicación de la derecha, por lo que muchas personas han dejado de tomar las precauciones más básicas”.

Al final, Chomsky dice en pocas palabras lo que necesitamos saber sobre el sistema en el que vivimos: “En general, esta crisis es otro ejemplo importante de fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe una gran probabilidad de que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para los beneficios prepararse para ello, no se ha hecho nada”. Gracias profesor, espero verle pronto.

“Cuídate, quédate en casa”.

