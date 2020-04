La muerte del campo atlixquense

** “Es urgente que el Gobierno implemente medidas de salud en el área rural, entregue insumos sanitarios porque la gente no está informada de la peligrosidad y rapidez del contagio que tiene el coronavirus”.

5 de abril, 13:26 pm

Atlixco, Puebla.- “El Gobierno federal ha olvidado que el campo es el sustento alimentario del país y si no pone en marcha apoyos inmediatos para el sector campesino, no la libraremos este año y, aunado al problema de salud por el coronavirus, se sumará el hambre y mayor pobreza en el sector rural”, advirtió el representante del Movimiento Antorchista en Tochimilco, Marcos García, y exhortó a las autoridades organizar medidas adecuadas párala venta de sus productos y no predomine la ignorancia de la situación real de este sector.

Igualmente, el dirigente campesino lamentó que el Gobierno de Puebla haya desatendido el tema de la salud en el área rural, luego de que dejó de pagar sus salarios al personal médico que atendía en las clínicas más grandes de Tochimilco como son las de Alpanoca, Santa Cruz y dejando la responsabilidad al municipio.

Preocupado por la falta de atención ante el problema de salud que se vive en el país en el área rural, el activista lamentó que la información se concentra solo en la capital del estado y en algunas cabeceras municipales, dejando desprotegidas a las familias que habitan en las comunidades, quienes, ante la necesidad por subsistir día con día, siguen con su actividad habitual en el campo y la venta de sus cosechas.

Esta situación, dijo, no ha sido fácil por las medidas de restricción en los días y lugares de venta que han puesto en marcha las autoridades, las que entienden porque serán para preservar la salud de la población, pero están hechas sin pensar de que can a sobrevivir “si no vendemos, no comemos”, lamentó.

Finalmente dijo que toda estrategia que determinen las autoridades deben ser establecidas con el consenso de los productores y atendiendo realmente las necesidades de la zona rural, la que es muy distinta a la de las cabeceras municipales y a la capital, sean conscientes de ello”, puntualizó.

