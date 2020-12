La estrella de Belén: en Navidad, una conjunción planetaria no vista desde la Edad Media

**La administración del Tren Maya por el Ejército será "para que no haya la tentación de privatizarlo", y los tres aeropuertos por razones de seguridad.

**La sobrecarga de trabajo cada día se incrementa; no tienen insumos necesarios para cumplir su misión, siguen con deficiente equipo de protección y no llegan los refuerzos; el bono Covid no a todos les llega.