Juárez: encuentran a un hombre asesinado en camioneta

**Sin embargo, de nueva cuenta, se toparon con la cerrazón, pues no hubo nadie que se dignara a atenderlos en el Palacio de Gobierno. Van a regresar cuantas veces sea necesario.

14:30 pm

**Aquí, cualquiera puede entrar a trabajar y ejercer su derecho a tener un empleo, pero con lo que recibe a cambio, no alcanza a ejercer sus otros derechos: alimentación sana y suficiente, derecho a la educación, a una vivienda digna, etc., a eso no.