Juan Celis invita a presenciar la Espartaqueada Cultural

**Terminará el 27 de marzo; se transmitirá por Facebook, desde el pasado sábado 20 de marzo, diariamente a las 20:00 horas.

Puebla, Puebla.- Juan Manuel Celis Aguirre, líder del Movimiento Antorchista en Puebla y presidente de la Comisión Nacional Cultural de Antorcha, invitó a todo el público a disfrutar de una semana de cultura a través de la Espartaqueada Cultural que inició este 20 de marzo y terminará el sábado 27. En esta ocasión la Espartaqueada Cultural migró al formato virtual debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, aseguró que “están preparados de manera profesional y tienen, como siempre, el calor incendiario del fuego antorchista”.

El líder antorchista dijo que, para Antorcha, “el arte es una poderosa arma transformadora del hombre, de su conciencia, sensibilidad y voluntad, que lo convierten en un hombre mejor, con sentimientos y pensamientos más elevados”. Asimismo, explicó que cualquiera de las bellas artes logra generar en quien lo aprecia “ideas elevadas y emparenta al hombre con los grandes valores de la humanidad, como la belleza, la bondad, la verdad, la tolerancia; lo acerca al mundo de las ideas superiores y lo aleja de los sentimientos bajos, de la envidia, la mezquindad, el egoísmo, la ira, del deseo de hacer daño. Estos son los grandes efectos del arte”.

Sin embargo, dijo, esto no se le dice a la juventud “y menos a los campesinos, a los obreros o a los colonos humildes, a quienes los intelectuales los descalifican para apreciar el arte porque no fueron a la escuela, porque no saben leer o porque no tienen un doctorado en una escuela extranjera. En nuestra sociedad hay una forma deficiente y reaccionaria para manejar la cuestión artística, porque lejos de hacer que los jóvenes y la gente acuda a los eventos de arte, los entienda y los ame, producen exactamente lo contrario”.

Celis Aguirre aseguró que los gobiernos de México y las clases poderosas se han fijado como uno de sus objetivos lograr que la gente repudie el arte e impulse “una supuesta cultura que de arte no tiene nada, porque se trata de música, bailes, pinturas o cualquier tipo de basura que vale porque vende”.

“Antorcha no está de acuerdo con eso. Antorcha se ha impuesto la colosal tarea de llevarle el arte a la gente: para que la gente se pueda acercar al teatro, a la música, a la literatura, a la pintura, a la arquitectura y pueda, cuando menos en principio, sentir el goce estético de las importantísimas obras que la cultura humana ha producido y estas Espartaqueadas Culturales 2021, en formato digital, son una muestra de eso”, finalizó.

Todos los días a las ocho de la noche se transmitirá un programa especial como parte de la Espartaqueada Cultural 2021 que se podrá ver a través de la página de Facebook del Movimiento Antorchista Nacional.