Juan Carlos Loera incumple mandato judicial de vacunación a menores chihuahuenses

**29 jóvenes contaban con resolución positiva de amparo para recibir vacunación. El "superdelegado" de AMLO dio personalmente la orden de negarles la vacuna en el Hospital Infantil.

Chihuahua, Chih.- A pesar de contar con la sentencia del Poder Judicial de la Federación para vacunación de 29 menores chihuahuenses, la Delegación del Bienestar incumplió con el mandato judicial de protección a la salud de las y los jóvenes. Así lo informó el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.

De acuerdo con las declaraciones del legislador, ayer viernes en la mañana debieron vacunarse a los jóvenes que se integraron en el amparo colectivo; sin embargo, el personal del hospital señaló que Juan Carlos Loera, Delegado del Bienestar, dio la instrucción de negarles la aplicación.

“Hace un momento estuvimos en el hospital infantil para dar cumplimiento al mandato de un juez de amparo donde se estableció que un plazo no mayor a 48 horas se tenía que aplicar la primera dosis de Pfizer a los jóvenes aquí enlistados. Por indicaciones tuyas, así nos lo hicieron saber, se les negó nuevamente la posibilidad de recibir la vacuna. Su derecho a la salud”, comentó Sánchez Villegas.

En ese sentido, apuntó, la medida violenta el derecho a la salud, así como el derecho a la educación de los jóvenes, que por mandato presidencial deben volver a las aulas y no cuentan con mecanismos de protección contra la pandemia. De tal manera que se solicitará ante el juez de amparo una sanción por incumplimiento del mandato.

“Esto no son politiquerías, no se trata de un tema entre tú y yo, es el derecho a la salud de los jóvenes que han tenido que recurrir a estos amparos para poder ser beneficiarios de la vacuna. No vamos a descansar, a pesar de tu indolencia vamos a lograr vacunar a nuestros jóvenes”, sentenció