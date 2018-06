Jóvenes bailan para mantener la Casa del Estudiante Sonorense

**Los estudiantes bailan en los cruceros para recaudar recursos. (Imagen tomada por Ana Gamboa/ Expreso 24/7)

2 de junio, 11:50 am

Ana Gamboa/

Expreso 24/7

Hermosillo, Sonora.- Cuando el semáforo marca la luz en rojo, la música suena y ellos toman la calle para bailar al ritmo de música regional mexicana bajo 39 grados centígrados en el centro de la ciudad de Hermosillo.

Son padres de familia e integrantes de la Casa del Estudiante Sonorense y salen a las calles una vez por semana para realizar una colecta que les ayude a solventar sus gastos.

Xóchitl Alaya Diego, responsable de la Asociación, dijo que hace más de un año el Ayuntamiento de Hermosillo se comprometió a otorgar 15 mil pesos mensuales para gastos de alimentación, aunque el apoyo sólo se realizó en dos ocasiones.

“El subsidio sólo se nos otorgó durante dos meses y después ya no existió. Entonces para eso salimos a las calles, platicamos con la gente para platicarles sobre esta situación y al mismo tiempo hacemos este tipo de actividades”.

Lo anterior, ha ocasionado que hasta ahora ocho estudiantes hayan decidido dejar los estudios y son 15 quienes continúan en la universidad, sobreviviendo de la generosidad de los hermosillenses bajo los rayos del sol, ya sea en época de verano o el escaso invierno en la capital de Sonora.

La respuesta por parte del Ayuntamiento ha sido que el apoyo se dejó de otorgar a causa de falta de recursos por el próximo cambio de administración.

Además, han solicitado apoyo al Gobierno del Estado de Sonora, aunque no se ha recibido ninguna respuesta ante la solicitud.

Mientras tanto, las sonrisas no se apagan y el baile no se detiene. De crucero en crucero, siguen danzando para sobrevivir semana tras semana y no abandonar el sueño de seguir estudiando la universidad.

