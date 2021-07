Impugnaciones contra resultados en Huitzilan y Ocoyucan: frívolas, irregulares y sin sentido

**Los candidatos del PRI en ambos municipios poblanos ganaron limpiamente.

1ro de julio, 05:36 am

Puebla, Puebla.- Gerardo Saravia Rivera, representante de la firma jurídica Comitia, sostuvo que las impugnaciones contra los resultados de las elecciones en Huitzilan de Serdán y Ocoyucan son frívolas, irregulares y no deben proceder, porque las jornadas electorales lograron que la mayoría de la población votara sin problemas y el pueblo de ambos municipios decidió democráticamente a sus alcaldes.

El ex magistrado del Tribunal Electoral de Puebla afirmó que las impugnaciones se hicieron fuera de tiempo, porque el IEE lo remitió 7 días después, por lo que, al ser extemporáneas, aplica una causal de desechamiento. “Con sólo ese elemento, el Tribunal Electoral debería desechar la impugnación”, dijo.

En rueda de prensa con abogados de la firma y los alcaldes electos, Rosendo Morales de Ocoyucan y Josué Elías Velázquez de Huitzilan, Gerardo Saravia pidió que el Tribunal Electoral analice este caso con profesionalidad y seriedad, pues hay elementos suficientes para desechar las impugnaciones.

En Huitzilan las impugnaciones no se comprueban

En el caso de Huitzilan, explicó, Morena no puede comprobar las impugnaciones que hizo y de no aceptar que la mayoría de la población no votó por ellos.

Se está impugnando presuntos rebases de gastos de campaña, pero para eso es necesario que, primero, el INE determine que efectivamente se rebasaron. “El INE no emitió observaciones al respecto; hasta donde sabemos no se determina que hay exceso de gastos de campaña”.

Al recalcar que la diferencia entre el virtual ganador y quien impugna es del 13%, afirmó que se debe “hacer valer la decisión de los habitantes que se decantaron por Josué Elías”, porque al candidato del PRI ganó con el 51% del total de la votación.

Son ilógicas las impugnaciones de Giles

En cuanto a Ocoyucan, afirmó que los supuestos agravios resultan ilógicos. Por ejemplo, el candidato impugnante pide, basándose en un hecho de violencia aislada, anular siete casillas de Lomas de Angelópolis, siendo que él ganó en cuatro de ellas.

“Está fuera de toda lógica que el candidato pida anular casillas en donde él ganó”, dijo Saravia.

Otro de los supuestos agravios es que el candidato del PAN no contó con representante de partido; sin embargo, dentro del expediente consta la certificación de la presencia e, incluso, la toma de protesta del representante.

Las pruebas, dijo, “lo que dejan ver es que las impugnaciones que se presentaron son absolutamente frívolas. Se trata de impugnar por impugnar elecciones en donde manifiestamente la ciudadanía se volcó de manera copiosa y se pretende cuestionar estas elecciones que fueron completamente auténticas”.

“Necesitamos hacer valer la legalidad, por eso, hacemos un llamado a las autoridades para que se respete el triunfo electoral del pasado 6 de junio en las elecciones de Ocoyucan y Huitzilan de Serdán; estaremos exigiendo que se resuelva conforme a derecho”.