Impone jueza prisión preventiva contra Antonio Tarín

**El suplente del fallecido Carlos Hermosillo ya ha intentado sustraerse de la justicia, cuando en marzo del presente año se ocultó por 28 horas dentro de la Cámara de Diputados.

8 de mayo, 10:05 am

Chihuahua, Chih.- La jueza de control Guadalupe Hernández, dictó prisión preventiva en contra de Antonio Tarín García, como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público (MP) para evitar que vuelva a huir de la justicia tras ser imputado por el delito de peculado agravado por el desvío de 120 millones de pesos del erario estatal.

Entre los argumentos presentados por el MP, se dijo que el acusado no reside en su vivienda ubicada en la ciudad de Chihuahua desde hace un mes, además de que la autoridad no cuenta con la certidumbre de un domicilio fijo que permita establecer un arraigo que garantice la no sustracción de la justicia.

Por otra parte, se señaló que Tarín García trataría de evadir el proceso al tener que enfrentar una pena de cuatro a 18 años de prisión por el delito que se le imputa, además de una sanción pecuniaria que incluiría una reparación de daños por 120 millones de pesos, la cual podría elevarse a 366 millones si se contempla que existe otra orden de aprehensión suspendida en su contra, por la malversación de 246 millones de pesos.

En este sentido, el MP señaló que el suplente del fallecido diputado Carlos Hermosillo Arteaga, ya ha intentado sustraerse de la justicia, cuando en marzo del presente año se ocultó por 28 horas dentro de la Cámara de Diputados, con la intención de que se le tomara protesta y así acceder al fuero constitucional para no ser detenido.

En esa ocasión, Tarín también solicitó y le fue concedida una suspensión provisional para que no se ejecutara la aprehensión en su contra, lo que lo mantuvo libre durante más de un mes, antes de ser detenido este domingo con una nueva orden y gracias a un operativo especial de búsqueda y localización.

Entonces, el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda permanecerá en el Cereso 1 de Aquiles Serdán hasta la audiencia de vinculación a proceso, que se celebrará el viernes 12 de mayo del presente año.

